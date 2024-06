En direct

19:50 - À Sequedin, quels pourraient être les reports du score de gauche ? La Nupes, qui est déjà morte, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque basculer vers le Front populaire lors des élections de 2024 ? Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 10,1% à Sequedin. Mais ce sont 22% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à réévaluer avec celles de la LFI Manon Aubry (6,22%), de l'écologiste Marie Toussaint (4,37%) et enfin de Léon Deffontaine (2,16%). A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé également 22,62% des suffrages dans la localité. Un score à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (14,66% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,75% pour Yannick Jadot, 2,37% pour Fabien Roussel et 1,08% pour Anne Hidalgo).

18:42 - En 5 ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Sequedin Que peut-on tirer de cette masse de statistiques ? La progression du RN, qui se monte déjà à 11 points à Sequedin entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera pas loin des 30% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un RN au sommet aussi à Sequedin le 9 juin ? Regarder quelques jours en arrière peut sembler encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. Dans le détail, 605 électeurs de Sequedin se sont en effet tournés vers le RN il y a trois semaines, aux européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, attirait ainsi 37,25% des voix face à Valérie Hayer à 18,72% et Raphaël Glucksmann à 10,1%.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Sequedin lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement la présidentielle qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Sequedin avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 27,46%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 36,47% des voix. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,66% et 6,68% des voix. Et la candidate du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 44,21% contre 55,79%.

12:32 - Des législatives favorables pour le bloc Ensemble il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation RN portée par Jordan Bardella au premier tour sera le principal enseignement localement pour ces élections de l'Assemblée nationale. Il y a deux ans, lors des législatives à Sequedin, le RN arrivait à la deuxième place, 23,78% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 31,70% pour Laurent Pietraszewski (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LREM avec 56,16%. Laurent Pietraszewski remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Sequedin Quel impact aura la population de Sequedin sur le résultat des élections législatives ? Avec 39,69% de population active et une densité de population de 1193 habitants/km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,26% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (12,3%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 574 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,62%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sequedin mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,73% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Législatives précédentes à Sequedin : l'impact de l'abstention L'étude des résultats des scrutins électoraux passés est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. A l'occasion des élections européennes du mois de juin 2024, sur les 3 142 personnes en âge de voter à Sequedin, 53,28% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 55,38% il y a cinq ans. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,73% au premier tour. Au second tour, 46,43% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Sequedin cette année ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 77,26% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,55% au premier tour, ce qui représentait 2 386 personnes.