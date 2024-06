Résultat des législatives à Sèvremoine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Sèvremoine, le résultat de la gauche unie aux dernières législatives convoité La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche aux législatives 2024 ? La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait glané 12,97% à Sèvremoine pour ces élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi tenir compte des 4,51% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,04% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (PC). Soit une somme tournant autour des 23% sur place. Le jour du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 22,05% des bulletins dans la commune.

18:42 - Le RN a solidement avancé à Sèvremoine Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la progression locale semble plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà avancé de 14 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN dépassera les 20% ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Sèvremoine dans la moyenne française concernant le RN le 9 juin dernier Les résultats de ce dimanche 30 juin seront peut-être comparables avec le choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Le score de la liste Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Sèvremoine, à 31,2%, soit 2783 voix dans la ville. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 21,27% et Raphaël Glucksmann à 12,97%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Sèvremoine au premier tour de la dernière présidentielle La typologie politique des habitants d'une ville émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection suprême. Sèvremoine avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 21,62%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 40,57% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot finissaient au pied de ce podium avec respectivement 14,46% et 4,87% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 33,54% contre 66,46%.

12:32 - Quel verdict pour la majorité aux législatives 2024 à Sèvremoine ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin législatif fait figure d'évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Sèvremoine il y a deux ans, lors des élections des députés, avec 16,15% au premier tour, contre 30,72% pour Denis Masseglia (Ensemble ! - Majorité présidentielle), Sèvremoine faisant partie de la 5ème circonscription du Maine-et-Loire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Denis Masseglia (Ensemble ! - Majorité présidentielle) pour le leadership localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Sèvremoine et leurs implications électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Sèvremoine révèlent des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des élections législatives. Avec 49,09% de population active et une densité de population de 935 hab par km², ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 6,97% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 839 euros par an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 8 290 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,57%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Sèvremoine mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 33,52% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Sèvremoine L'étude des résultats des derniers scrutins électoraux permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette agglomération. A l'occasion des européennes de début juin, parmi les 19 334 inscrits sur les listes électorales à Sèvremoine, 51,55% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 50,76% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,2% au premier tour. Au deuxième tour, 58,07% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Sèvremoine ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle se chiffrait à 18% le midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.