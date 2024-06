Résultat des législatives à Sèvres : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un potentiel de 26% à 39% pour le Front populaire à Sèvres La Nupes ayant explosé en vol, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire ? Aux élections européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 19,95% à Sèvres. Reste que dans la cité, il faudra aussi jauger les 10,19% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 9% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,25% de Léon Deffontaine (PCF). En d'autres termes, un total tournant autour des 39% sur place. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Sèvres, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 26,13% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Quelle performance pour le RN à Sèvres lors des législatives ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et en 2024, on observe une progression de 3 points à Sèvres. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les instituts de sondages annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 15 points par rapport à l'élection législative 2022. De quoi l'amener à 12% voire plus encore dans la ville cette fois ?

15:31 - Le RN dépassé à Sèvres lors des européennes 2024 Il y a eu un autre scrutin très récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. Un véritable raz de marée… Même si toutes les zones ne sont pas touchées de la même façon. C'est Valérie Hayer qui l'a en effet emporté à Sèvres lors des européennes 2024, avec 23,49% des voix. La liste doublait alors celle de Raphaël Glucksmann avec 19,95% dans la ville. François-Xavier Bellamy échouait troisième, avec 12,66%.

14:32 - Sèvres avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le verdict de l'élection suprême. Avec 6,92%, c'est un score trop serré qu'avait obtenu Marine Le Pen à Sèvres au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 42,53% et 20,59% des votes. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 82,81% devant Marine Le Pen (17,19%).

12:32 - La majorité en pôle position au premier tour des législatives il y a deux ans à Sèvres Le résultat du plus récent scrutin législatif peut sembler un indicateur clé au moment des élections qui se jouent. Le RN n'a pas convaincu à Sèvres il y a deux ans, lors des législatives, avec 4,47% au premier tour, contre 40,05% pour Prisca Thevenot (LREM), Sèvres votant pour la 8ème circonscription des Hauts-de-Seine. Et le second tour sera à l'avenant avec encore Prisca Thevenot (Ensemble !) finalement en tête localement.

11:02 - Sèvres et législatives : démographie, économie et choix électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives, Sèvres fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 46,4% de cadres supérieurs pour 22 618 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 2 539 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 12 678 foyers fiscaux. Le taux de familles détenant au moins une voiture (69,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. La population étrangère de 2 348 personnes (10,16%) apporte une richesse culturelle inestimable. Dans cette diversité sociale, 48,09% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 258,41 euros, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, Sèvres incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - Les prévisions de la participation aux élections législatives à Sèvres À Sèvres (92310), le niveau d'abstention sera sans aucun doute un critère fort de ce scrutin législatif 2024. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 57,5% au premier tour et seulement 55,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Sèvres ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 80,58% des votants de la commune. La participation était de 77,99% au deuxième tour, c'est-à-dire 11 792 personnes. La détermination des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est par exemple susceptible de nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Sèvres.