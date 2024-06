Résultat des législatives à Sommerau : l'élection 2024 en direct

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Sommerau

Dans les rues de Sommerau, les élections sont en cours. Dotée de 742 logements pour 1 524 habitants, la densité de la commune est de 252 habitants par km². Avec 76 entreprises, Sommerau offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 17,71% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,25% sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les habitants, dont 44,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 38,57% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 435,26 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Pour finir, Sommerau incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.