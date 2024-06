Résultat des législatives à Sousceyrac-en-Quercy : l'élection 2024 en direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Sousceyrac-en-Quercy au premier tour de la présidentielle 2022

La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus dans le choix fait lors de la présidentielle. Avec 20,22%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Sousceyrac-en-Quercy au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 26,81% et 21,1% des voix. Le second tour de scrutin ne sourira pas plus à la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 57,23% contre 42,77% pour Le Pen.