Résultat des législatives à Stains : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, devrait en rassembler une portion. A l'issue du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Stains, le binôme Nupes avait en effet réuni 26,51% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 63% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les sondages lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 5,07% à Stains. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste LFI, ainsi que de celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. En d'autres termes, un total de 61% sur place.

18:42 - En 5 ans, l'extrême droite n'a rien gagné de plus à Stains Difficile de prédire ce qui va se passer après cette avalanche de scores. Mais des indices apparaissent… À Stains, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs lors des européennes entre 2019 et 2024, Jordan Bardella obtenant en effet 18,97% à l'issue du précédent vote européen et 16,9% le 9 juin dernier. Cette contre-performance diffère de ce que les Français ont constaté au niveau national, avec près de huit points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin de juin.

15:31 - Un cas particulier pour Stains lors des européennes 2024 Se retourner sur le dernier vote en date nous semble aussi évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Lors des européennes en effet, Jordan Bardella avait enregistré 16,9% des votes à Stains. C'est Manon Aubry qui finissait en première position avec 52,59%.

14:32 - Stains avait voté Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Jean-Luc Mélenchon en tête grâce à 60,2% au premier tour, devant Emmanuel Macron avec 15,93%. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 12,13%. Au second tour, Emmanuel Macron l'emportait avec 71,51% devant Marine Le Pen (28,49%).

12:32 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Stains ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif semble parfaitement sensé au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci ne donne aucune garantie… Le RN n'a pas convaincu à Stains il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 10,08% au premier tour, contre 42,95% pour Azzédine Taïbi (Divers gauche), Stains votant pour la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

11:02 - Analyse démographique des législatives à Stains À Stains, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 26,18% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 12,97% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 1906,12 euros par mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 34,63% et d'une population étrangère de 30,67% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,94% à Stains, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - La participation aux élections législatives à Stains (93240) L'une des clés de ce scrutin législatif sera indiscutablement la participation à Stains (93240). Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 29,41% au premier tour et seulement 22,28% au second tour. Quelle sera la participation à Stains cette année ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 17 196 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 50,86% étaient allés voter. Le taux de participation était de 60,94% au premier tour, soit 10 480 personnes. Les études révèlent que l'abstention est la plupart du temps supérieure chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ?