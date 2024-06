Résultat des législatives à Talant : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Talant, qui va profiter des électeurs de la Nupes ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui s'avance pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche dans les isoloirs. Raphaël Glucksmann avait cumulé 17,2% à Talant pour ce tour unique des européennes. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. En d'autres termes, une somme tournant autour des 30% sur place. A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 21,01% des bulletins dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a grappillé 8 points à Talant Alors que tirer de tous ces données ? L'évolution du RN, qui se chiffre déjà à 8 points à Talant entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut déduire que le RN sera à près de 20% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 23,4% pour Jordan Bardella à Talant il y a trois semaines Le constat qui s'est imposé à l'issue des élections il y a quelques semaines est majeur. Se retourner sur le dernier vote en date apparaît donc comme encore plus indispensable au moment d'observer le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 988 habitants de Talant passés par les urnes se sont en effet tournés vers la liste RN il y a quelques jours, aux européennes. La liste, dirigée par Jordan Bardella, a enregistré 23,4% des suffrages face à Valérie Hayer à 19,75% et Raphaël Glucksmann à 17,2%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Talant lors de la dernière présidentielle C'est probablement le choix de celui qui va présider la France qui est la référence sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 15,21% contre 35,48% pour Emmanuel Macron et 20,05% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,62% contre 69,38%.

12:32 - Quel score à Talant pour le bloc présidentiel ce soir ? Jeter un œil sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de cette nouvelle élection des 30 juin et 7 juillet. Même si cette curiosité ne peut prédire le résultat… Avec 12,68% à Talant, le RN avait été distancé par les 33,64% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Talant, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au moment du second tour, confirmant la défaite du parti d'extrême droite.

11:02 - Talant : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les habitants de Talant exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 33% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,73%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (56,66%) met en exergue l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 927 euros/an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 4 073 votants. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,56% et d'une population immigrée de 11,69% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Talant mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 24,47% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

09:32 - C'est parti pour les législatives à Talant Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des législatives à Talant (21240) ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,98% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,15% au second tour, ce qui représentait 5 582 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 54,63% au premier tour et seulement 51,52% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Talant ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives ?