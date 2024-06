Résultat des législatives à Tarascon : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Un bloc de gauche entre 20% et 24% à Tarascon pour ces législatives L'union de la gauche aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Au cours du premier round des législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait attiré 20,01% des bulletins dans la localité. Un score à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé (23,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,41% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Au moment des européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 6,25% à Tarascon. Un chiffre qui devrait croître ce dimanche soir, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 24% cette fois, en cumulant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Victoire assurée RN à Tarascon pour les législatives 2024 Difficile de trouver un sens à tous ces scores. Mais des pistes émergent… Si on tient compte de la progression du RN qui se dégage des dernières européennes à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN a toutes les chances de s'élever à environ 38% à Tarascon. Une projection qui concorde avec les points également gagnés par les lepénistes dans la commune sur la même période (42,11% pour Jordan Bardella en 2019 et 46,3% le 9 juin dernier) : un bond de 4 points qui peut encore grimper.

15:31 - Un séisme aussi à Tarascon le 9 juin dernier ? Se retourner sur le dernier vote en date semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin de ces législatives. Il y a quelques semaines en effet, à Tarascon, la liste Rassemblement national, qui avait à sa tête Jordan Bardella, a battu les autres listes, avec 46,3% des votes devant Manon Aubry à 14,8% et Valérie Hayer à 8,64%.

14:32 - Avantage Marine le Pen à Tarascon au premier tour de la dernière présidentielle La présidentielle avait servi un gros avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. Marine Le Pen s'imposait avec 33,52% au premier tour contre 23,86% pour Jean-Luc Mélenchon et 15,91% pour Emmanuel Macron sur le podium. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 11,31% des suffrages pour sa part. La cheffe du RN l'avait aussi emporté au deuxième tour avec 59,25%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le Rassemblement national la dernière fois Le résultat obtenu par le RN sera déterminant pour cette élection des députés, au niveau local. Lors des dernières législatives, le RN réalisait un beau score à Tarascon. C'est en effet Emmanuel Tache de la Pagerie qui débutait l'élection en pôle position au premier tour avec 30,25% dans la commune, qui faisait partie de la 16ème circonscription des Bouches-du-Rhône. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 62,88%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 37,12%.

11:02 - Analyse démographique et économique des législatives à Tarascon Au cœur de la campagne électorale législative, Tarascon est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 15 423 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 189 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 7,16% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. La présence de 2 399 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 172 € par an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 20,1%, annonçant une situation économique en demi-teinte. À Tarascon, les spécificités locales rejoignent celles de la France dans son ensemble.

09:32 - Abstention à Tarascon : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des élections législatives à Tarascon ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 42,99% au premier tour. Au second tour, 44,45% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Tarascon ? A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 72,87% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 73,46% au premier tour, c'est-à-dire 6 442 personnes. Les études révèlent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les législatives ?