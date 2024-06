Résultat des législatives à Thonon-les-Bains : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur qui vont converger les 26,52% de la Nupes à Thonon-les-Bains ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, avec une inconnue : le choix de ceux qui avaient voté pour la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste une inconnue. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a deux ans, à Thonon-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet glané 26,52% des votes dans la localité. Un score à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 14,75% à Thonon-les-Bains début juin. Mais on peut en revanche réévaluer ce résultat à 31% pour la gauche pour ces législatives dans la commune, la part de voix du leader Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,61%), de l'EELV Marie Toussaint (6,52%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,74%).

18:42 - L'époustouflante évolution de l'extrême droite à Thonon-les-Bains Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux européennes de juin, soit 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus forte encore. Le parti a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN arrive tout proche des 20% à Thonon-les-Bains ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 26,1% dans la moyenne nationale pour Bardella à Thonon-les-Bains début juin Une élection très récente a détruit l'équilibre sorti des urnes en 2022. Le score de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Thonon-les-Bains, à 26,1%, soit 2945 voix. Le mouvement eurosceptique devançait alors Valérie Hayer à 17,16% et Raphaël Glucksmann à 14,75%.

14:32 - 29,49% pour Emmanuel Macron au premier tour de la dernière présidentielle à Thonon-les-Bains Les électeurs de Thonon-les-Bains avaient voté pour Marine Le Pen à 18,78% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient surclassé cette fois la cheffe du RN avec 29,49% et 22,98% des suffrages. Et La cheffe du RN s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,16% contre 63,84%.

12:32 - Quel verdict lors des législatives 2022 à Thonon-les-Bains ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella ce soir sera un enjeu à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. Lors des dernières législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la commune de Thonon-les-Bains, cumulant 14,19% des voix sur place, contre 26,52% pour Odile Martin-Cocher (Nupes). Il ne fera pas mieux au second tour, le parti laissant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter.

11:02 - Dynamique électorale à Thonon-les-Bains : une analyse socio-démographique Dans le cadre de la campagne électorale législative, Thonon-les-Bains se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 37 027 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 158 entreprises, Thonon-les-Bains permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 17,7% des résidents sont des enfants, et 9,75% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Avec 3 750 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,92%, Thonon-les-Bains se classe comme un exemple de multiculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 40,21% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1267,85 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Thonon-les-Bains, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Les législatives sont lancées à Thonon-les-Bains : scrutin en cours L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2024 à Thonon-les-Bains. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 32,55% dans la ville, contre une abstention de 29,3% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 58,25% au premier tour. Au deuxième tour, 58,74% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Thonon-les-Bains cette année ? L'inflation dans le pays et son impact sur la vie des foyers français pourraient en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Thonon-les-Bains.