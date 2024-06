En direct

19:52 - La gauche n'a pas vraiment progressé depuis les dernières législatives à Thouars La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le parti pris de ceux qui avaient voté pour la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en séduire une part. Au moment des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 15,72% à Thouars. Mais ce sont 25% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à additionner avec celles de la LFI Manon Aubry (5,55%), de Marie Toussaint (3,86%) et enfin de Léon Deffontaine (2,96%). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Thouars, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 27,36% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter enfin avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,86% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,71% pour Yannick Jadot, 2,41% pour Fabien Roussel et 2,27% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 9 points grattés en 5 ans par le Rassemblement national à Thouars Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau de la France, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 31% des suffrages aux européennes de 2024, soit environ huit points de plus qu'aux européennes 2019, la dynamique locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN arrive à environ 30% ou plus à Thouars ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 33,39% dans la moyenne nationale pour Jordan Bardella à Thouars aux européennes Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être s'accorder avec le verdict établi le 9 juin dernier. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, chapeautée par Jordan Bardella, a remporté les élections européennes 2024 à Thouars. Ladite liste glanait 33,39% des voix, face à Valérie Hayer à 18,57% et Raphaël Glucksmann à 15,72%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Thouars au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Thouars avec 27,02% contre 31,33% pour Emmanuel Macron. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 17,86% et 4,27% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 43,22% contre 56,78%.

12:32 - Ensemble en tête au premier tour des législatives 2022 à Thouars Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Thouars en 2022, lors des élections des députés, avec 20,04% au premier tour, contre 31,25% pour Jean-Marie Fiévet (La République en Marche), Thouars votant pour la 3ème circonscription des Deux-Sèvres. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés LREM avec 49,24% contre 50,76% pour les vainqueurs. Jean-Marie Fiévet remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Thouars : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale législative, Thouars est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 14 000 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 827 entreprises, Thouars se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 29% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,04% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 613 personnes (4,40%) favorise une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 24 025 euros/an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,08%, synonyme d'une situation économique instable. Ainsi, à Thouars, les intérêts locaux se joignent aux défis français.

09:32 - Pourcentage de participation aux élections : le cas de Thouars L'abstention constituera indiscutablement l'une des clés des législatives à Thouars. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 55,89% au premier tour. Au deuxième tour, 56,16% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 28,58% dans la ville. L'abstention était de 29,61% au second tour. Le désir de changement des habitants pourrait en effet pousser les électeurs de Thouars à s'intéresser plus fortement à l'élection.