En direct

19:51 - Sur qui vont se porter les 28,38% de la Nupes à Thue et Mue ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Front populaire ? La liste PS-Place publique dirigée par Glucksmann avait atteint 17,63% à Thue et Mue il y a quelques jours. Mais la gauche pourrait être bien plus haut aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Thue et Mue, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,38% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour le Front populaire, alliant la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé au coude-à-coude avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections législatives ?

18:42 - L'extrême droite a largement gagné du terrain à Thue et Mue Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été récupérés par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En faisant une projection sommaire, on peut conclure que le RN sera à près de 25% voire plus à Thue et Mue ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Thue et Mue le 9 juin Les résultats de ce dimanche 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict des électeurs établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Dans le détail, 773 votants de Thue et Mue se sont en effet tournés vers la liste du RN il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, a convaincu ainsi 29,25% des voix contre Valérie Hayer à 19,94% et Raphaël Glucksmann à 17,63%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Thue et Mue lors de l'élection présidentielle Le choix du chef de l'Etat est sans doute la référence pour appréhender au mieux une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Thue et Mue lors du premier tour de la présidentielle avec 35,15%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 20,52%. Les troisième et quatrième places étaient pour Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot, avec respectivement 18,56% et 5,61% des suffrages. Et Marine Le Pen ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 36,05% contre 63,95%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Thue et Mue il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 17,05% au premier tour, contre 30,99% pour Fabrice Le Vigoureux (Ensemble !), Thue et Mue étant partie intégrante de la 1ère circonscription du Calvados. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés Ensemble ! (53,39% contre 46,61% pour le RN). Fabrice Le Vigoureux remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Thue et Mue : tour d'horizon démographique Comment la population de Thue et Mue peut-elle affecter les résultats des élections législatives ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans l'agglomération, 21,93% des résidents sont des enfants, et 4,81% de 75 ans et plus. Un salaire moyen mensuel net de 2364,72 euros par mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 430 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,73%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,2%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Thue et Mue mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,86% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Thue et Mue pour les législatives L'étude des résultats des scrutins électoraux passés permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, parmi les 4 768 personnes en âge de voter à Thue et Mue, 43,08% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 43,41% il y a cinq ans. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,66% au premier tour. Au deuxième tour, 48,93% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour, c'était presque un record.