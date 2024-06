En direct

19:50 - À Tinchebray-Bocage, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? A l'issue des européennes, Raphaël Glucksmann a atteint 9,26% à Tinchebray-Bocage. Mais ce sont 15% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la LFI Manon Aubry (3,55%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,55%) et enfin de Léon Deffontaine (0,97%). Lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Tinchebray-Bocage, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 10,17% des votes dans la commune. Un score à comparer enfin avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a nettement avancé à Tinchebray-Bocage Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 11 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN finisse pas loin des 20% voire plus à Tinchebray-Bocage ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Jordan Bardella à son niveau national à Tinchebray-Bocage aux européennes Le résultat de ces législatives sera peut-être bien plus rapproché de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Il y a quelques semaines en effet, à Tinchebray-Bocage, la liste RN, dirigée par Jordan Bardella, a remporté l'élection, avec 33,33% des suffrages devant François-Xavier Bellamy à 27,25% et Raphaël Glucksmann à 9,26%. Si on entre dans le détail, 619 habitants se sont tournés vers elle dans la cité.

14:32 - Tinchebray-Bocage avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Performance notable : le Rassemblement national avait affiché au premier tour un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République. La candidate avait engrangé 26,85% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 31,09%, suivi donc de Marine Le Pen avec 26,85% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,41%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 45,06% contre 54,94%).

12:32 - Jérôme Nury (Les Républicains) en pôle position lors des dernières législatives à Tinchebray-Bocage Le verdict du plus récent scrutin législatif semble un indice clé au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Tinchebray-Bocage, comptant 9,87%des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 66,56% des voix. A l'issue du second tour, c'est encore Jérôme Nury qui glanera le plus de suffrages, avec 83,10% sur la seule circonscription recouvrant les lieux.

11:02 - Tinchebray-Bocage aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant les 8 bureaux de vote dispersés à travers Tinchebray-Bocage, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 4 884 habitants répartis dans 2 839 logements, cette commune présente une densité de 188 hab/km². Ses 216 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 29% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 32,86% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 40,2% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 11,24%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1983,19 euros/mois. Pour finir, Tinchebray-Bocage incarne les enjeux et les objectifs de la France contemporaine.

09:32 - C'est parti pour les élections législatives à Tinchebray-Bocage L'analyse des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention représentait 44,63% des votants de Tinchebray-Bocage, contre un taux d'abstention de 46,55% lors des européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,2% au premier tour et seulement 46,38% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52% au premier tour et 54% au second tour.