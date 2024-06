Résultat des législatives à Toulon-sur-Arroux : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le Rassemblement national à 39,02% à Toulon-sur-Arroux au début du mois Le résultat des élections il y a quelques jours est incontournable. Se pencher sur la dernière expérience électorale peut donc sembler encore plus évident au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Toulon-sur-Arroux, avec 39,02%, soit 231 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique devançait alors Raphaël Glucksmann à 13,01% et Valérie Hayer à 11,15%.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Toulon-sur-Arroux au premier tour de l'élection présidentielle C'est probablement le choix du locataire de l'Elysée qui est la référence sur le bord politique des habitants d'une commune. Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Toulon-sur-Arroux avec 25,53% contre 27,77% pour Emmanuel Macron. Toulon-sur-Arroux n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 14,07% et 8,22% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 47,43% contre 52,57%.

12:32 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Toulon-sur-Arroux ? Regarder le plus récent scrutin législatif fait sens au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Le RN ne convainquait pas dans la commune de Toulon-sur-Arroux en 2022, lors des élections législatives, avec 17,65% au premier tour, contre 37,06% pour Josiane Corneloup (Les Républicains), Toulon-sur-Arroux étant partie intégrante de la 2ème circonscription de la Saône-et-Loire. Il en ira de même au second tour, le parti voyant encore le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

11:02 - Élections législatives à Toulon-sur-Arroux : un éclairage démographique Quel portrait faire de Toulon-sur-Arroux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 1 458 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 73 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (65,39%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 42,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 61,18% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 514,38 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, à Toulon-sur-Arroux, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Toulon-sur-Arroux : retour sur l'abstention aux dernières législatives Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des élections législatives à Toulon-sur-Arroux (71320) ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 46,77% au premier tour. Au second tour, 43,83% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Toulon-sur-Arroux ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle représentait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 74,38% des votants de la localité. La participation était de 73,86% au deuxième tour, ce qui représentait 828 personnes.