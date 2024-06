Résultat des législatives à Toulouse : les premiers chiffres du 1er tour

18:22 - À Toulouse, un Rassemblement national favori ? Que conclure de cette masse de scores ? Si on compare le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et en 2024, on constate une progression de 2,13 points à Toulouse. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux législatives des 30 juin et 7 juillet, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une progression de près de 15 points par rapport à la dernière élection législative. De quoi prédire près de 20% voire plus encore dans la ville cette fois ?

17:52 - Taux de participation record à 17 heures en Haute-Garonne (31) Dans le département de la Haute-Garonne (31), le ministère de l'Intérieur a enregistré un taux de participation de 59,04% à 17 heures pour ce premier tour des élections législatives anticipées du 30 juin 2024. Un chiffre qui s'apparente au taux de participation nationale, s'élevant à 59.39% à la même heure.

17:35 - La particularité Toulouse lors des élections européennes Le résultat de ce 30 juin fera probablement écho au séisme survenu le 9 juin dernier, même si toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon. Le podium des récentes européennes à Toulouse, en effet, était composé de la liste de Raphaël Glucksmann avec 21.38% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Manon Aubry avec 19.7% et Jordan Bardella avec 13.56%.

17:10 - Un taux record de participation à 17 heures En Haute-Garonne (31), la participation au premier tour des élections législatives du 30 juin à 17 heures s'élève à 59,04%. Il s'agit d'un taux record en forte hausse par rapport aux législatives de 2022, similaire à celui national, de 59,39 % à 17 heures, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

16:44 - 36.95% pour Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle à Toulouse L'élection du chef de l'Etat est sans doute la meilleure loupe pour estimer une tendance politique locale. Les électeurs de Toulouse avaient offert à Marine Le Pen 9.55% lors du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé cette fois la cheffe de file du RN avec respectivement 36.95% et 26.39% des votes. Le second tour ne sera pas plus favorable à Marine Le Pen, Emmanuel Macron l'emportant avec 77.48% contre 22.52% pour Le Pen.

16:26 - Que concluent les scores des législatives 2022 pour Toulouse ? Au moment de fournir ou non des députés à la France il y a deux ans, le Rassemblement national était en échec au premier tour dans la commune de Toulouse, cumulant 7.45% des votes sur place, contre 44.93% en moyenne pour les candidats LFI-PS-PC-EELV répartis sur les 5 circonscriptions couvrant la commune. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux adversaires estampillés Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 42.27% contre 57.73% pour les vainqueurs.

15:39 - Toulouse et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Toulouse déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 15,25% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques sur l'emploi. Avec 51,04% de population active et une densité de population de 3989 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 29,88%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 11,75% et d'une population immigrée de 15,79% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le taux d'étudiants, évalué à 13,37% à Toulouse, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

15:24 - Le taux de participation à midi en Haute-Garonne Ce dimanche 30 juin 2024, le taux de participation au premier tour des élections législatives à midi en Haute-Garonne (31) est de 29.04%. Il est plus élevé que la participation observée au niveau national à midi : 25,90%, selon les chiffres du Ministère de l'Intérieur.

10:59 - C'est l'heure de voter à Toulouse : les législatives débutent L'étude des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, sur les 266 048 personnes en âge de voter à Toulouse, 54,98% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 52,39% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,52% au premier tour et seulement 51,06% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.