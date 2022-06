Résultat des législatives à Toulouse - Election 2022 (31000) [PUBLIE]

12/06/22 23:13

Résultat des législatives 2022 à Toulouse

Le résultat des élections législatives 2022 à Toulouse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Garonne

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Haute-Garonne

Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription peut encore évoluer si les électeurs des 4 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Toulouse.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Hadrien Clouet Nouvelle union populaire écologique et sociale - 45,15% Pierre Baudis Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 26,85% Cathy Marsal Rassemblement National - 7,07% Pierre Nicolas Bapt Parti radical de gauche - 6,54% Aude Battistella Reconquête ! - 4,26% Oscar Castillo-Mendegris Les Républicains - 3,92% Evelyne Boujat Régionaliste - 2,70% Jacques Rocca Divers centre - 1,54% Benjamin Combes Ecologistes - 1,34% Olivier Le Penven Divers extrême gauche - 0,64% Georges Picard Divers extrême gauche - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation - 53,42% Taux d'abstention - 46,58% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,44% Nombre de votants - 28 623

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat du premier tour de la 2ème circonscription de la Haute-Garonne sera disponible prochainement. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour cette circonscription :

Tête de liste Liste Gilles Joviado Divers gauche Clotilde Barthélémy Divers extrême gauche Adeline Guibert Divers gauche Charles Campo Droite souverainiste Jean-Luc Lagleize Ensemble ! (Majorité présidentielle) Estelle de Tournadre Divers Christine Gennaro-Saint Les Républicains Catherine Cathala Ecologistes Pierre Martin Divers Sonia Teychene Rassemblement National Laurent Bales Régionaliste Nicolas Karasiak Ecologistes Anne Stambach-Terrenoir Nouvelle union populaire écologique et sociale Pauline Lorans Reconquête !

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat du premier tour de la 3ème circonscription de la Haute-Garonne sera disponible prochainement. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour cette circonscription :

Tête de liste Liste Stéphanie Alarcon Rassemblement National Benoît Calmels Ecologistes Agathe Roby Nouvelle union populaire écologique et sociale Corinne Vignon Ensemble ! (Majorité présidentielle) David Saforcada Divers gauche Malena Adrada Divers extrême gauche Laurence Arribagé Les Républicains Olivier de Guyenro Divers droite Clément Sanvisens Ecologistes Camille Dulon Reconquête ! Patrice Mur Parti radical de gauche André Michel Lignier Divers gauche

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Haute-Garonne

Le résultat du premier tour de la 4ème circonscription de la Haute-Garonne sera disponible prochainement. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats pour cette circonscription :

Tête de liste Liste Ewa Sadowski Rassemblement National Patrick Marcireau Divers extrême gauche Arthur Cottrel Reconquête ! Raimon Sabater Ecologistes Sandrine Lafarge Divers gauche Jacme Delmas Régionaliste Khady-Alberte Sy Divers gauche François Piquemal Nouvelle union populaire écologique et sociale Cécile Brandely Divers extrême gauche Bertrand Serp Les Républicains Anaïs Jalouneix Divers gauche Jean-Pierre Carsalade Divers centre Marie-Claire Constans Ensemble ! (Majorité présidentielle) Fatiha Agag-Boudjahlat Divers gauche

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription de la Haute-Garonne

Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative s'élève à 49%, ce qui représente 18 614 votants. L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de la 9ème circonscription de la Haute-Garonne dépendra de la conduite des électeurs des 11 autres communes qui la composent. Christine Arrighi a collecté 49% des voix au sein de l'agglomération. Sandrine Mörch (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupère 23% des votes. Quant à lui, Thomas Barkats (Rassemblement National) recueille 8% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toulouse Christine Arrighi Nouvelle union populaire écologique et sociale - 49,03% Sandrine Mörch Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 23,23% Thomas Barkats Rassemblement National - 7,93% Cecile Dufraisse Les Républicains - 4,88% Paul Rümler Divers gauche - 4,86% Jérôme Audisio Reconquête ! - 3,93% Robert Baud Ecologistes - 3,05% Younès Benslimane Divers - 1,04% Henri Martin Divers extrême gauche - 0,97% Juliette Doroy Ecologistes - 0,95% Damien Colomina Divers gauche - 0,14% Chantal Sirugue Divers extrême gauche - 0,00% Participation au scrutin Circonscription Toulouse Taux de participation - 49,31% Taux d'abstention - 50,69% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,53% Nombre de votants - 18 614

LÉGISLATIVES TOULOUSE. Les bureaux de vote sont désormais fermés à Toulouse. Suivez en direct avec nous sur cette page la publication des premiers résultats puis des scores définitifs de ce 1er tour de l'élection législatives en Haute-Garonne. 23:06 - Voici les résultats complets dans la 8e circonscription de Haute-Garonne Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les résultats complets dans la 8e circonscription de Haute-Garonne sont les suivants : Joël Aviragnet (DVD) à 28,67%

Loic Delchard (RN) à 21,84%

Céline Laurenties-Barrère (ENSEMBLE) à 20,60% 22:17 - Voici les dernières estimations des résultats des législatives au niveau national En attendant les résultats définitifs à Toulouse, on connaît les dernières estimations Elabe pour BFMTV des résultats du premier tour des législatives au niveau national : NUPES (FI, EELV, PS, PCF) : 26,2%

ENSEMBLE (Renaissance, Modem, Horizon, etc) : 25,9%

RN (Rassemblement national) : 18,8%

LR (Les Républicains) : 11,4%

Autres (divers, divers écologistes, régionalistes, divers centres, etc.) : 5,9%

Reconquête: 4,3%

Divers gauche et dissidents Nupes: 3,3%

Divers droite: 1,9%

Divers souverainistes et extrême droite: 1,2%

Extrême gauche (LO, NPA et autres): 1,1% 22:05 - La Nupes en tête d'une courte avance dans les Hautes-Pyrénées Dans les Hautes-Pyrénées, au sud de Toulouse, les résultats du premier tour des législatifs sont complets et placent la Nupes en tête avec 23,83% des voix légèrement devant Ensemble (23,67%) et le Rassemblement national (17,15%). 21:56 - Ensemble en tête en Haute-Garonne sur 50% des bulletins dépouillés En Haute-Garonne, 52,16% des bulletins ont été dépouillés et sur ses résultats partiels c'est la majorité présidentielle qui est en tête avec 27,03%. La Nupes suit avec 24,16% des voix puis avec le RN à 21,05%. Il reste la moitié des bulletins à ouvrir. 21:08 - Nouvelles estimations nationales : la Nupes et Ensemble à égalité L'Ifop-Fiducial a publié de nouvelles estimations des résultats du premier tour des élections législatives pour TFI-LCI-Les Indés Radios. L'institut place la Nupes et Ensemble à égalité avec 25,9% suivis par le RN à 19% et LR à 11,4%. Reconquête! et la divers droite sont en dessous des 5%, respectivement 4,3% et 3,1%. 20:57 - Des résultats partiels des législatives tombés en Haute-Garonne D'après les services de la place Beauvau, voici des résultats partiels à 46% des inscrits en Haute-Garonne : Ensemble (majorité présidentielle) arrive pour l'heure en tête avec 26,67% des voix, suivi de la NUPES (23,56%) et du RN (21,36%). 20:57 - Les résultats complets dans le Tarn Les résultats complets dans le Tarn pour le 1er tour des élections législatives donne la NUPES en tête : la NUPES 1ère avec 24,83% des voix, suivi de Ensemble (23,64%) et du RN à 22,17%. 20:39 - Le RN en tête dans la 8ème circonscription de Haute-Garonne Les résultats partiels sur 86% des inscrits dans la 8ème circonscription de Haute-Garonne donnent Joël Arivagnet, candidat divers gauche en tête avec 29,06% des voix et le candidat du Rassemblement national Loic Delchard en deuxième position à 21,68%. La candidate de la majorité présidentielle, Céline Laurenties-Barrere, est donnée à 20,17%. 20:30 - Résultats partiels dans la 8e circonscription de Haute-Garonne Selon les résultats partiels à 85% des inscrits dans la huitième circonscription de Haute-Garonne pour le 1er tour des législatives : Joël Aviragnet (DVG) arrive en tête avec 29,03% des voix, suivi de Loic Delchard (RN) à 21,69% et de Céline Laurenties-Barrere (Ensemble) à 20,17%. 20:09 - Résultats des législatives 2022 : quelles premières estimations nationales dans le détail ? Les premiers résultats des élections législatives sont connus, ils vont s'affiner au fil de la soirée. Mais nous avons déjà les premières projections détaillées au niveau national, selon l'Ifop-Fiducial pour TF1-LCI-Les Indés Radios : NUPES : 26.1 %

Ensemble : 25.6%

RN : 19.2%

LR et UDI : 11.3%

Reconquête : 4.1%

DVD (Divers droite) : 3.2%

DVG (Divers gauche) : 3.0% 20:00 - Premières estimations du résultat des législatives à 20 heures Au niveau national, d'après les premières tendances, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon et Ensemble ! de la majorité présidentielle, sont au coude-à-coude, crédités environ de 25% des voix chacun. Le Rassemblement National de Marine Le Pen arriverait en 3e position, entre 15% et 20% des suffrages. Découvrez les résultats à Toulouse. 18:06 - Un problème dans la circonscription de Haute-Garonne ? Comme le rapporte La Dépêche, Olivier de Guyenro, candidat divers droite dans la troisième circonscription de la Haute-Garonne, s’étonne qu’aucun bulletin de vote à son nom et à celui de sa suppléante ne soit disponible dans au moins 7 ou 8 bureaux. 18:02 - Avant les résultats à Toulouse, le rappel des scores des législatives 2017 Le paysage politique de la Haute-Garonne avait connu un grand chamboulement en 2017. Presque totalement socialiste, le département a basculé du côté d'Emmanuel Macron. Les candidats LREM avaient ainsi récolté 33,17% des suffrages exprimés au 1er tour des législatives sur l'ensemble du 31, contre 15,69% pour LFI, 11,92% pour le PS, 11,16% pour le RN et 9,70% pour LR. 17:47 - Plus que quelques minutes ! A quelle heure ferment les bureaux de vote à Toulouse ? Si certains bureaux de vote de Haute-Garonne ferment dès 18 heures ce dimanche, les électeurs toulousains auront un peu plus de temps pour ce premier tour des élections législatives. A Toulouse, comme dans la plupart des grandes villes de France, l'horaire d'ouverture et celui de fermeture des bureaux de vote est identique à celui de la dernière présidentielle : les bureaux de vote sont ouverts dans la Ville rose de 8h à 20 heures. 17:14 - Le taux de participation aux législatives à 17h connu pour la Haute-Garonne A Toulouse et dans tout le département de la Haute-Garonne, le taux de participation enregistré à 17 heures s'élève à 42,59% selon les données du ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui compte trois points de plus que la moyenne nationale. LIRE PLUS

Législatives 2022 à Toulouse : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les 491 942 électeurs de Toulouse (Haute-Garonne) seront incités à contribuer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 37% des votes au premier tour à Toulouse, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et la présidente du RN avaient obtenu 26% et 10% des voix. Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 77% des votes face à Marine Le Pen (23%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle, cette ville élira-t-elle un candidat de la gauche rassemblée aux législatives ?