Résultat des législatives à Triel-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Triel-sur-Seine fait envie Une autre incertitude qui accompagne ces élections législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 14,52% à Triel-sur-Seine début juin. Un score qui devrait s'améliorer à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 30% cette fois, en additionnant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 23,5% des voix dans la commune.

18:42 - 8 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Triel-sur-Seine Que retenir de cette combinaison de chiffres ? Alors qu'au niveau du pays, les scores du Rassemblement national ont culminé à plus de 30% des voix aux élections européennes de 2024, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît décuplée. Le parti lepéniste a en effet déjà engrangé 8 points sur place entre 2019 et 2024. Il est donc possible que le RN puisse atteindre voire dépasser les 22% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - La liste Rassemblement national à 24,41% à Triel-sur-Seine le 9 juin dernier Se pencher sur la dernière expérience électorale nous semble aussi sensé au moment d'observer le scrutin de ces législatives. Si on se penche sur les détails en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, a dominé les européennes 2024 à Triel-sur-Seine. L'extrême droite a enregistré 24,41% des votes, soit 1137 voix dans la ville, contre Valérie Hayer à 18,19% et Raphaël Glucksmann à 14,52%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Triel-sur-Seine lors de la présidentielle 2022 Le scrutin présidentiel est probablement la clé pour juger une tendance politique locale. Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 36,41% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 18,2%. Marine Le Pen s'en trouvait quant à elle reléguée à 16,55%. Et La candidate du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 30,05% contre 69,95%.

12:32 - Quel résultat pour Ensemble ce soir à Triel-sur-Seine ? Au niveau local, le résultat de la formation de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très scruté. Les élections législatives 2022 à Triel-sur-Seine ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 14,16% dans la commune, qui faisait partie de la 7ème circonscription des Yvelines, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 34,80% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart et laissant la place à Nadia Hai (LREM) pour le leadership localement.

11:02 - Les défis socio-économiques de Triel-sur-Seine et leurs implications électorales Quel impact aura la population de Triel-sur-Seine sur le résultat des législatives ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,04% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 877 habitants par km² et 50,02% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux élevé de cadres, représentant 30,06%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,07% et d'une population étrangère de 9,30% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,95%), témoigne d'une population instruite à Triel-sur-Seine, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

09:32 - Election à Triel-sur-Seine : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Triel-sur-Seine, la participation constituera indéniablement l'une des clés des élections législatives. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 77,43% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 74,38% au deuxième tour, c'est-à-dire 6 368 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 49,95% au premier tour et seulement 48,42% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français pourraient ramener les citoyens de Triel-sur-Seine dans les bureaux de vote.