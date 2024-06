Résultat des législatives à Trun : l'élection 2024 en direct

11:02 - Trun : démographie et socio-économie impactent les législatives

Quel portrait faire de Trun, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 671 logements pour 1 202 habitants, la densité de la commune est de 142 habitants par km². Avec 80 entreprises, Trun permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,96%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 28,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 49,4% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 799,91 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Trun incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.