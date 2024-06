Résultat des législatives à Vaiges : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - 30,95% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Vaiges Le scrutin présidentiel est sans doute la clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vaiges lors du premier tour de la présidentielle avec 30,95%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 30,41%. Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse se contentaient des troisième et quatrième places- avec respectivement 12,16% et 7,51% des suffrages. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour, avec 44,5% contre 55,5%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le bloc présidentiel la dernière fois Se tourner vers le scrutin législatif le plus récent fait sens au moment du rendez-vous électoral du jour. Même si cela a aussi ses biais… Lors des dernières législatives à Vaiges, le RN se plaçait à la deuxième place sur le podium, 23,28% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 30,15% pour Géraldine Bannier (LREM) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 62,88%. Géraldine Bannier s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Vaiges : législatives et dynamiques démographiques Dans la commune de Vaiges, une variété de données démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. La pyramide démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Dans le bourg, 20,34% des résidents sont des enfants, et 11,07% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,61%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 343 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,47%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (9,26%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Vaiges mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,56% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

09:32 - Election à Vaiges : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Au fil des dernières années, les 1 199 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Début juin, au moment des élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,72% au sein de Vaiges (Mayenne), contre une participation de 53,06% lors du scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,9% au premier tour et seulement 45,03% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour.