Résultat des législatives à Vaires-sur-Marne : premiers chiffres de l'élection 2024

19:52 - Sur quel candidat vont converger les 33,78% de la Nupes à Vaires-sur-Marne ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les élections législatives précédentes, mais a explosé en vol désormais, c'est une nouvelle coalition qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très flou le vote de gauche aujourd'hui. La liste menée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 15,54% à Vaires-sur-Marne pour ces élections continentales. Mais ce sont 37% que peut en revanche viser la gauche, la part de voix du chef de file de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (15,32%), de l'écologiste Marie Toussaint (5,89%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,48%). A l'issue du premier tour des élections des députés en 2022, à Vaires-sur-Marne, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 33,78% des votes dans la commune. Une poussée à affiner enfin avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - Jusqu'où peut aller le RN à Vaires-sur-Marne lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Vaires-sur-Marne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (18,49%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (24,66%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote offrant plutôt au RN une progression de quinze points par rapport à la précédente élection des députés dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Vaires-sur-Marne début juin Le verdict des élections il y a quelques semaines est historique. Rappeler l'épilogue du tout dernier test électoral peut donc sembler aussi indispensable au moment de se préparer au scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on se penche sur le détail, 1122 habitants de Vaires-sur-Marne passés par les urnes ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste, emmenée par Jordan Bardella, glanait 24,66% des suffrages devant Raphaël Glucksmann à 15,54% et Manon Aubry à 15,32%.

14:32 - 28,42% pour Jean-Luc Mélenchon lors de la présidentielle 2022 à Vaires-sur-Marne La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 16,27% contre 27,13% pour Emmanuel Macron et 28,42% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 66,44% contre 33,56% pour Le Pen au deuxième round sur place.

12:32 - Les résultats des dernières élections, un révélateur pour les législatives 2024 à Vaires-sur-Marne ? A l'échelle locale, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des législatives2024 sera très scruté. Le RN ratait complètement la première marche dans la commune de Vaires-sur-Marne en 2022, lors des élections législatives, avec 14,52% au premier tour, contre 33,78% pour Maxime Laisney (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Vaires-sur-Marne faisant partie de la 10ème circonscription de Seine-et-Marne. Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! Avec 48,79% contre 51,21% pour les vainqueurs. C'est en revanche Stéphanie Do (Ensemble !) qui arrivait premier au finish cette fois.

11:02 - Vaires-sur-Marne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique de Vaires-sur-Marne détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 20,65% des résidents sont des enfants, et 23,34% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2786,83 euros par mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 4 219 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 14,30% et d'une population étrangère de 10,34% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Vaires-sur-Marne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,49% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vaires-sur-Marne ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. Début juin, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 48,35% des électeurs de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne). L'abstention était de 49,43% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,89% au premier tour. Au second tour, 52,42% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,68% dans l'agglomération, à comparer avec une abstention de 29,97% au deuxième tour.