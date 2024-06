Une autre question qui accompagne ces élections législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire, un an après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste Place-Publique dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait obtenu 9,93% à Val-au-Perche début juin. Mais ce sont 18% que peut en revanche briguer la gauche, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,27%), de l'écologiste Marie Toussaint (3,65%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,09%). La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Val-au-Perche, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 16,3% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - L'époustouflante progression du RN à Val-au-Perche en 5 ans

Difficile de mettre en perspective tous ces scores. Mais quelques lignes directrices se dégagent… Alors qu'à l'échelle de la France, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des suffrages au scrutin européen de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale semble décuplée. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 9 points ici entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer (certes imprudemment) que le RN dépassera les 40% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.