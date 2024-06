En direct

19:52 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 48% et 52% à Val-de-Reuil lors de ce premier tour La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque se transférer automatiquement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Lors des européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 16,73% à Val-de-Reuil. Mais on peut en revanche estimer un score de 48% pour la gauche pour ce premier round dans la commune, la part de voix du chef de file de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (27,05%), de l'EELV Marie Toussaint (3,41%) et enfin de Léon Deffontaine (2,16%). A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Val-de-Reuil, le binôme Nupes avait par ailleurs rassemblé 52,97% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une poussée à compléter enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques jours plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre par les sondeurs ?

18:42 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Val-de-Reuil avant les législatives ? Difficile d'y voir clair dans tous ces scores. Mais quelques grandes directions apparaissent… Si on tient compte de la progression du RN qui émerge des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN devrait se situer à environ 28% à Val-de-Reuil. Une projection qui paraît logique compte tenu des points également conquis par les lepénistes dans la ville depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024, correspondant en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Val-de-Reuil début juin Le résultat des dernières élections le 9 juin va résonner encore plus fort dans les esprits au moment de ce nouveau scrutin. Dans le détail, 928 électeurs de Val-de-Reuil ont en effet choisi le Rassemblement national il y a trois semaines, aux européennes. La liste Bardella glanait ainsi 31,37% des suffrages devant Manon Aubry à 27,05% et Raphaël Glucksmann à 16,73%.

14:32 - Val-de-Reuil avait voté Mélenchon lors de l'élection présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est probablement la clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Val-de-Reuil avec 24,61% contre 40,39% pour Jean-Luc Mélenchon. Val-de-Reuil n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron et Anne Hidalgo, avec respectivement 18,01% et 3,5% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 44,87% contre 55,13%.

12:32 - Quel résultat dans les urnes lors des législatives 2022 à Val-de-Reuil ? Aux législatives en 2022 à Val-de-Reuil, le RN terminait à la seconde position sur le podium, 20,76% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 52,97% pour Philippe Brun (Nupes) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 72,71%. Philippe Brun remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Val-de-Reuil : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Au cœur de la campagne électorale législative, Val-de-Reuil se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 647 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 681 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 3 118 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (70,4%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Val-de-Reuil abrite une communauté diversifiée, avec ses 1 519 résidents étrangers, soit 11,96% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 354 euros par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,06%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Val-de-Reuil, où la jeunesse représente 48% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

09:32 - Participation aux législatives à Val-de-Reuil : facteurs et implications Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Val-de-Reuil ? La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à ramener les citoyens de Val-de-Reuil dans les bureaux de vote. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 38,38% au niveau de la ville. L'abstention était de 41,87% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 66,21% au premier tour. Au second tour, 64,26% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Val-de-Reuil ? Quel député détrônera Philippe Brun dans la 4ème circonscription de l'Eure ?