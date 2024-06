Résultat des législatives à Valbonne : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quels sont les scénarios de reports pour le vote Nupes à Valbonne ? La Nupes, qui a déjà explosé malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, va-t-elle voir son score aller directement vers la nouvelle alliance à gauche aux législatives 2024 ? Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 23,16% des suffrages dans la commune. Une performance à affiner avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann a obtenu 16,63% à Valbonne. Mais on peut en revanche remonter ce score à 34% pour la gauche pour ce premier tour dans la commune, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de la LFI Manon Aubry (9,67%), de l'écologiste Marie Toussaint (8,12%) ou encore de Léon Deffontaine (1,1%).

18:42 - À Valbonne, des candidats RN favoris ? Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais des indices émergent… La progression du RN semble déjà solide à Valbonne entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,9%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,61%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 20% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Quels résultats pour les européennes à Valbonne le 9 juin dernier ? Ce qui est sorti des dernières élections il y a quelques jours reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le 9 juin en effet, à Valbonne, la liste du Rassemblement national, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris la première place, récoltant 23,61% des voix face à Valérie Hayer à 16,85% et Raphaël Glucksmann à 16,63%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Valbonne au premier tour de l'élection présidentielle Avec 17,82%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Valbonne au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe du Rassemblement national était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,34% et 19,9% des bulletins exprimés. Le deuxième round de scrutin laissera sur le carreau la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 65,1% contre 34,9% pour Le Pen.

12:32 - Quel verdict à Valbonne pour le bloc présidentiel ce dimanche soir ? Se retourner sur le plus récent scrutin législatif semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Avec 12,89% à Valbonne, le Rassemblement national était devancé par les 30,64% du binôme Ensemble ! Au premier tour des législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription des Alpes-Maritimes. La situation restera la même au second tour, le mouvement étant toujours inexistant et laissant la place à Eric Mele (Ensemble !) pour la première position localement.

11:02 - Valbonne aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux A la mi-journée des législatives, Valbonne foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 34,76% de cadres supérieurs pour 12 754 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 3 513 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 3 533 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,17%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les 1 565 résidents étrangers, représentant 11,89% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 35,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 785,00 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Valbonne, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

09:32 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Valbonne ? À Valbonne (06560), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,78% au premier tour. Au second tour, 42,22% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Valbonne cette année ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,45% des inscrits sur les listes électorales de la ville. La participation était de 74,31% au premier tour, ce qui représentait 6 634 personnes. Le désir de changement des habitants serait de nature à ramener les citoyens de Valbonne dans les isoloirs.