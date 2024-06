En direct

19:47 - À Valframbert, quels reports de voix à gauche ce soir ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La liste Glucksmann avait terminé à 13,52% à Valframbert début juin. Mais ce sont 22% que peut en revanche espérer la gauche, la part de voix du leader de la liste PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (3,93%), de l'EELV Marie Toussaint (4,09%) ou encore de Léon Deffontaine (2,04%). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives en 2022, à Valframbert, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,32% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'époustouflante progression du Rassemblement national à Valframbert en 5 ans Difficile d'y voir clair dans cette avalanche de données. Mais quelques grandes lignes se dégagent… Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ou plus à Valframbert ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Il y a trois semaines, la petite démonstration de Bardella à Valframbert Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus évident encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Car ce qui est sorti des élections il y a quelques jours est encore dans toutes les têtes. Si on se penche sur le détail, 236 habitants de Valframbert passés par les bureaux de vote se sont en effet tournés vers la liste du Rassemblement national il y a trois semaines, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella a enregistré ainsi 37,11% des suffrages devant Valérie Hayer à 20,28% et Raphaël Glucksmann à 13,52%.

14:32 - Valframbert avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est incontestablement la clé pour juger une préférence politique locale. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Valframbert lors du premier tour de la présidentielle avec 35,46%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,05%. Valframbert n'offrait que les troisième et quatrième places à Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 12,73% et 6,7% des voix. Et la candidate du RN échouait aussi au second tour, avec 39,36% contre 60,64%.

12:32 - Un premier tour positif pour le bloc présidentiel en 2022 Se retourner sur le scrutin législatif le plus récent apparaît comme une évidence au moment de l'élection du jour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Valframbert, cumulant 18,92% des votes sur place, contre 27,75% pour Marie-Annick Duhard (La République en Marche). Le second tour restera sur cette partition, le parti voyant encore le binôme Ensemble ! L'emporter.

11:02 - L'avenir de la France se décide aussi à Valframbert Dans les rues de Valframbert, les élections sont en cours. Dotée de 691 logements pour 1 721 habitants, la densité de la ville est de 121 hab par km². L'existence de 76 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (92,47%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,06% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 41,73% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 281,43 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Valframbert montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

09:32 - Les législatives commencent à Valframbert : l'abstention en question La participation constituera immanquablement l'une des clés des élections législatives à Valframbert (61250). Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,96% au premier tour et seulement 48% au second tour. Il y a deux ans, lors du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 82,24% au second tour, c'est-à-dire 968 personnes. Les habitants des communes de petite taille votent souvent plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?