Résultat des législatives à Vallauris : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Un résultat aux législatives entre 17% et 22% à Vallauris pour le Front populaire ? Alors que la Nupes s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui laisse planer l'incertitude sur le vote de gauche ce dimanche. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Vallauris, la Nupes avait en effet enregistré 17,35% des votes en moyenne sur les 2 circonscriptions couvrant la ville. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS a plus récemment terminé à 8,08% à Vallauris pour les élections continentales. Reste que dans la commune, il faudra aussi avoir un œil sur les 10,29% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,3% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,3% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul de 22% cette fois.

18:42 - Un vote RN majoritaire à Vallauris à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. La progression du RN se montre déjà forte à Vallauris entre le score de Jordan Bardella en 2019 (32,99%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (39,56%), de l'ordre de 7 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les sondeurs donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points comparé aux élections de 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver pas très loin des 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Vallauris il y a trois semaines ? Se retourner sur le tout dernier test électoral peut sembler aussi logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Il y a quelques semaines en effet, à Vallauris, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'a emporté, avec 39,56% des voix devant Valérie Hayer à 12,63% et Manon Aubry à 10,29%.

14:32 - Marine Le Pen en tête à Vallauris au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La candidate du Rassemblement national obtenait 27,79% au premier tour. En 2e et 3e positions, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,73% et 19,03% des voix. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 12,92% des voix pour sa part. Pour le second tour de l'élection, c'est également la cheffe de file du RN qui se plaçait en tête à Vallauris avec 50,44%, devant Emmanuel Macron à 49,56%.

12:32 - À Vallauris, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Il y a deux ans, lors des législatives à Vallauris, le RN finissait à la deuxième place, 22,63% des électeurs ayant voté pour ses représentants en moyenne dans les 2 circonscriptions de la commune, contre 23,30% en moyenne pour les candidats Les Républicains . Eric Pauget (LR) dans la 7e circonscription avec 26,47% et Dorette Landerer (RN) dans la 8e circonscription avec 22,26% étaient respectivement arrivés en tête à Vallauris au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire aux candidats Les Républicains avec 64,18%. Dans le détail, les vainqueurs de ce second tour dans la ville étaient Eric Pauget (LR) dans la 7e circonscription avec 64,97% et Alexandra Martin (LR) dans la 8e circonscription avec 63,67%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Vallauris : ce qu'il faut savoir A la mi-journée des législatives, Vallauris fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 28 025 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 3 942 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 7 919 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (52,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Vallauris accueille une communauté diversifiée, avec ses 3 326 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 709 €/an, la ville affiche un taux de chômage de 15,56%, annonçant une situation économique mitigée. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Vallauris montre l'intérêt des habitants pour les ambitions françaises.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Vallauris Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des législatives à Vallauris (06220) ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 41,31% au premier tour et seulement 36,68% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, 71,62% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 69,4% au second tour, c'est-à-dire 12 963 personnes. La détermination des habitants d'empêcher la montée du RN serait notamment capable d'inciter les citoyens de Vallauris à ne pas rester chez eux.