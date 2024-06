Résultat des législatives à Valloire : l'élection 2024 en direct

En direct

Regarder quelques jours en arrière peut sembler plus que jamais pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur important. Le score de la liste du Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Valloire, à 36,55%. Le RN devançait alors Valérie Hayer à 18% et François-Xavier Bellamy à 14,66%.

L'inclinaison des habitants d'une commune émerge sans doute le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. On remarque que le Rassemblement national avait affiché au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. Elle avait accumulé 21,44% au 1er tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 36,81%, suivi donc de Marine Le Pen avec 21,44% et Valérie Pécresse avec 9,75%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 31,41% contre 68,59%).

Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un élément précieux au moment des élections qui se jouent. Les législatives 2022 à Valloire ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 8,59% dans la commune, qui votait pour la 3ème circonscription de la Savoie, alors que les candidats Les Républicains cumuleront 63,99% des voix. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents étiquetés Les Républicains (85,00% contre 15,00% pour le RN). Emilie Bonnivard remportait donc cette élection sur place.

Valloire : élections législatives et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale législative, Valloire se présente comme une commune dynamique et active. Avec une population de 1 080 habitants répartis dans 3 634 logements, cette localité présente une densité de 8 hab par km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 367 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 719 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (12,11%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 46,0% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,63% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 12321,37 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Valloire montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Hexagone.

Valloire : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes législatives Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des dernières élections. A l'occasion des précédentes européennes, 46,03% des personnes habilitées à voter à Valloire avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 53,95% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 48,2% au premier tour. Au second tour, 47,73% des électeurs ne se sont pas déplacés. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c'était plus qu'en 2017.