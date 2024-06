Résultat des législatives à Vanves : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - À Vanves, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui n'a pas encore de leader quant à lui, a des chances d'en rassembler une portion. La liste PS-Place publique portée par Raphaël Glucksmann avait obtenu 21,66% à Vanves le 9 juin. Mais on peut en revanche estimer un résultat de 47% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à renforcer avec celles de la LFI Manon Aubry (15,04%), de Marie Toussaint (10,33%) ou encore de Léon Deffontaine (1,92%). La réserve de voix s'avère importante à Vanves. Lors du premier tour des élections des députés à Vanves, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 37,03% des votes dans la localité. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec la majorité présidentielle par les instituts de sondage ?

18:42 - Quel score pour le RN lors des législatives à Vanves ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Les sondeurs dessinent un RN à 33% des voix dans le pays ce dimanche 30 juin, soit quinze points de plus que son résultat des élections législatives 2022. Selon une simple addition, cette dynamique doit le pousser à 21% à Vanves, soit 15 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Vanves n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait gagné ici que 2 points de plus entre les européennes de 2019 et celles de 2024 par exemple. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:31 - L'exception Vanves lors des élections européennes 2024 Le résultat de ce 30 juin au soir va plutôt sonner comme une confirmation ou non de l'équilibre établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Grand favori des sondages, Jordan Bardella a échoué en effet aux européennes sur place. Le protégé de Marine Le Pen a terminé loin derrière, avec 10,78%, contre Raphaël Glucksmann avec 21,66% et Valérie Hayer avec 18,55%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Vanves lors de la dernière présidentielle Lors de l'élection du chef de l'Etat, le scénario était morose pour le RN et sa candidate Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron en tête grâce à 35,62% au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon avec 27,05%. Marine Le Pen n'affichait pour sa part que 7,4%. Et La candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 17,65% contre 82,35%.

12:32 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel il y a deux ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera déterminant localement pour ces élections législatives. Avec 6,61% à Vanves, le RN était devancé par les 43,75% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives 2022. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas d'amélioration au second tour, le RN restant fantomatique et laissant la place à Gabriel Attal (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Élections législatives à Vanves : un éclairage démographique Au cœur de la campagne électorale législative, Vanves se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 43,99% de cadres supérieurs pour 28 014 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 2 386 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 7 180 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 15,51% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,75% de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 2 601 personnes (9,33%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 3699,14 euros par mois, la ville est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Vanves, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Législatives passées à Vanves : retour sur la participation électorale Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des consultations politiques précédentes ? Début juin, durant les élections européennes, 33,51% des personnes en capacité de participer à une élection à Vanves avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 39,71% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,44% au premier tour et seulement 41,71% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vanves ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,32% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 22,76% au second tour.