Quels pourraient être les reports pour le vote Nupes à Vaujours ? Une autre interrogation qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après la création du Front populaire, un an après la rupture de la Nupes. Il y a quelques jours aux européennes, la liste Glucksmann a glané 7,83% à Vaujours. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI, celle des Verts ou encore celle du Parti communiste le 9 juin. Soit un cumul tournant autour des 38% sur place. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives en 2022, à Vaujours, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 28,96% des votes dans la localité. Une percée à comparer enfin avec les 40% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

Un Rassemblement national en progression à Vaujours à 20 jours des législatives Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais quelques conclusions s'imposent tout de même. Les sondages prédisent un parti de Jordan Bardella à 30% des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit une quinzaine de points au-dessus de son score des précédentes législatives. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit le pousser à 36% à Vaujours, soit quinze points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le Rassemblement national n'a en fait enregistré ici que 3 points de plus entre les européennes de 2019 et les européennes de 2024 notamment. De quoi calmer les ardeurs frontistes.

Une performance du Rassemblement national dans la moyenne à Vaujours aux européennes Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste emmenée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections du Parlement européen 2024 à Vaujours, avec 32,61% des voix exprimées devant la liste de Manon Aubry avec 27,37%, et Valérie Hayer avec 9,06%.

Vaujours avait voté Mélenchon lors de la dernière présidentielle C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Vaujours lors du premier tour de la présidentielle avec 35,16%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 23,07%. Emmanuel Macron et Éric Zemmour devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,77% et 7,13% des suffrages. Et la cheffe du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 42,93% contre 57,07%.

À Vaujours, les résultats des dernières législatives aussi pertinents aujourd'hui ? Regarder dans le rétro pour voir le scrutin législatif le plus récent peut sembler une évidence au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. Lors des dernières législatives à Vaujours, le RN se plaçait à la deuxième place, 21,68% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 28,96% pour Jérôme Legavre (Nupes) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 54,08%. Jérôme Legavre s'imposait donc définitivement sur place.

Vaujours : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale législative, Vaujours se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 478 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 553 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (76,13%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 927 résidents étrangers, soit 12,89% de la population, participe à son pluriculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, 49,61% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 81,47 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Vaujours, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.

Les législatives démarrent à Vaujours : quel sera le taux de participation ? Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des précédentes élections ? Lors des dernières européennes, parmi les 3 992 personnes en âge de voter à Vaujours, 56,39% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 59,2% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 62,28% au premier tour et seulement 64,57% au second tour. Au second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 953 personnes en âge de voter au sein de la commune, 36,61% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 29,93% au premier tour.