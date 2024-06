Résultat des législatives à Vaux-le-Pénil : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - À Vaux-le-Pénil, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après l'arrivée du Nouveau Front populaire. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait obtenu 15,37% à Vaux-le-Pénil le 9 juin. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin du jour, puisque la nouvelle coalition peut virtuellement se situer à 34% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement à Vaux-le-Pénil, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 29,28% des votes dans la localité. Une somme à comparer enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment au Front populaire, soutenu par les insoumis, les socialistes, les écologistes, les communistes et d'autres forces de gauche, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 8 points à Vaux-le-Pénil Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN, qui se monte déjà à 8 points à Vaux-le-Pénil entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 30% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un score de Bardella dans la moyenne à Vaux-le-Pénil le 9 juin Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler encore plus évident au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'est affichée en tête des européennes à Vaux-le-Pénil. Le bulletin enregistrait 28,58% des votes, contre Raphaël Glucksmann à 15,37% et Valérie Hayer à 14,6%.

14:32 - Avantage Emmanuel Macron à Vaux-le-Pénil au premier tour de la dernière présidentielle L'élection du président de la République est sans doute la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Ce sont Emmanuel Macron avec 27,58% et Jean-Luc Mélenchon avec 24,52% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle à Vaux-le-Pénil. Celle qui a atteint deux fois le second tour au niveau national ne finissait ici qu'avec 20,82% des voix. Et Marine Le Pen s'inclinait face au président sortant au second tour avec 37,26% contre 62,74%.

12:32 - Que peuvent enseigner les scores des législatives 2022 pour Vaux-le-Pénil ? En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la ville de Vaux-le-Pénil, grattant 18,32% des votes sur place, contre 29,28% pour Arnaud Saint-Martin (Nupes). A l'issue du second round, c'est en revanche Aude Luquet (Ensemble !) qui va remporter le plus de votes, avec 52,59% sur l'unique circonscription couvrant la zone.

11:02 - Analyse socio-économique de Vaux-le-Pénil : perspectives électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Vaux-le-Pénil déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les législatives. Avec une densité de population de 948 habitants par km² et 48,35% de population active, ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le taux de chômage à 8,4% pourrait agir sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les directives sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (14,27%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 4 022 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 10,11% et d'une population étrangère de 5,96% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Vaux-le-Pénil mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,35% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

09:32 - Participation à Vaux-le-Pénil : que retenir des précédentes élections ? À Vaux-le-Pénil, la participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des législatives 2024. Les jeunes expriment couramment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 71,22% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 76,56% au premier tour, ce qui représentait 6 435 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,82% au premier tour. Au deuxième tour, 47,18% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Vaux-le-Pénil ? Quel député détrônera Aude Luquet dans la 1ère circonscription de Seine-et-Marne ?