Résultat des législatives à Vayrac : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Une longueur d'avance pour Marine Le Pen à Vayrac lors de la dernière présidentielle C'est certainement l'élection à la présidence de la République qui nous donne le plus d'indicateurs sur les préférences des habitants d'une commune. La communauté des électeurs de Vayrac avait plébiscité Marine Le Pen au moment du scrutin présidentiel de 2022 puisque la cheffe de file de l'ancien Front national l'emportait avec 23,76% au premier round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,04% et 22,62% des voix. Jean Lassalle se contentait de la quatrième place avec 7,68% des suffrages. Marine Le Pen s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,27% contre 53,73%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Vayrac ? Se tourner vers le plus récent scrutin législatif donne des enseignements clés au moment de ce nouveau rendez-vous des 30 juin et 7 juillet. En 2022, aux législatives, le Rassemblement national trébuchait au premier tour dans la commune de Vayrac, grappillant 15,78% des votes sur place, contre 29,47% pour Christophe Proença (Divers gauche). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore le premier rang local aux concurrents étiquetés Divers gauche (37,50% contre 35,28% pour le RN). Christophe Proença conservait donc son avance sur place.

11:02 - Les enjeux locaux de Vayrac : tour d'horizon démographique Dans la ville de Vayrac, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? Avec 36,64% de population active et une densité de population de 79 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 14,37% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (39,23%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 537 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,88%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (9,91%) indique des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 20,22%, comme à Vayrac, indique un tourisme important dans la région. Cela peut impacter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Comprendre le taux de participation aux élections à Vayrac Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Pendant les dernières européennes, parmi les 938 personnes en âge de voter à Vayrac, 57,68% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 65,65% en 2019. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 57,74% au premier tour. Au deuxième tour, 56,77% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les législatives 2024 à Vayrac ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.