En direct

19:51 - Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des législatives précédentes, mais n'existe déjà plus aujourd'hui, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois. Ce qui rend très flou le vote de gauche ce dimanche. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann s'est élevé à 11,09% à Veauche. Reste que dans la cité, il faudra aussi avoir un œil sur les 4,55% de Manon Aubry (LFI), les 2,88% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,79% de Léon Deffontaine (PCF). Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. Le jour du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 16,76% des voix dans la commune.

18:42 - Le Rassemblement national a largement gagné du terrain à Veauche Que peut-on tirer de cet ensemble hétéroclite de statistiques ? Alors que sur la France entière, les résultats de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections européennes de juin, soit environ 8 points de plus qu'en 2019, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le mouvement a en effet déjà avancé de 14 points ici entre 2019 et 2024. Il est donc permis de penser que le RN finisse à près de 30% à Veauche ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une victoire du Rassemblement national à Veauche il y a trois semaines Ce qui est sorti des élections il y a quelques semaines est historique. Regarder juste derrière apparaît donc comme encore plus évident au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste emmenée par Jordan Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Veauche, avec 42,7% des suffrages (1644 voix) devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 15,53%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 11,09%.

14:32 - Emmanuel Macron devant Le Pen et Mélenchon à Veauche au premier tour de l'élection présidentielle C'est sans doute l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur le bord politique des habitants d'une commune. Veauche avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 30,01%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 31,31% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 12,02% et 7,86% des voix. Et la patronne du RN n'avait pas rattrapé son rival au second tour, avec 46% contre 54%.

12:32 - Un premier tour favorable pour le parti présidentiel en 2022 Aux législatives en 2022 à Veauche, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 25,47% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 28,24% pour Julien Borowczyk (LREM) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains avec 53,28%. C'est donc Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Analyse socio-économique de Veauche : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Veauche définit les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des législatives. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans l'agglomération, 31% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 8,5% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (87,82%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 3 466 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,54%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,8%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Veauche mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,89% des résidents titulaires du seul bac, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

09:32 - Taux de participation lors des élections législatives à Veauche : ce qu'il faut retenir L'étude des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération. Début juin, à l'occasion des européennes, sur les 7 000 inscrits sur les listes électorales à Veauche, 56,67% avaient participé à l'élection, à comparer avec une participation de 50,7% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,55% au premier tour. Au deuxième tour, 44,42% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Veauche cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.