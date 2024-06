En direct

19:49 - À Vémars, quel candidat vont désigner les électeurs de gauche ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, pourrait en rassembler une portion. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait terminé à 9,6% à Vémars le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 16,23% de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,55% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,25% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 30% sur place. La manne apparaît comme importante. Lors du premier tour des législatives il y a deux ans, à Vémars, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 25,69% des votes dans la commune. Une somme à compléter enfin avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (26,83% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,02% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 0,71% pour Anne Hidalgo).

18:42 - 10 points arrachés en 5 ans par l'extrême droite à Vémars Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une paille. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 35% à Vémars ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Vémars au début du mois ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît plus que jamais comme pertinent au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche 30 juin, le résultat des élections du 9 juin dernier étant un marqueur majeur. Le 9 juin en effet, à Vémars, la liste du RN, qui avait à sa tête un certain Jordan Bardella, a pris une longueur d'avance, avec 37,68% des suffrages contre Manon Aubry à 16,23% et Raphaël Glucksmann à 9,6%. Ce qui correspond à 318 votes dans la localité.

14:32 - Vémars avait voté Le Pen au premier tour de l'élection présidentielle L'élection du président de la République est probablement la principale clé pour tenter de dégager une tendance politique locale. La communauté des électeurs de Vémars avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme du scrutin présidentiel de 2022. La figure du parti d'extrême droite prenait les devants avec 28,1% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 26,83% et 21,83% des voix. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,1% des voix pour sa part. Rebelotte pour la candidate du RN au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 51,34%.

12:32 - Quel score pour le RN ce dimanche à Vémars ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Vémars. On retrouvait en effet Jean-Baptiste Marly au sommet au premier tour, avec 27,56% dans la cité, qui faisait partie de la 9ème circonscription du Val-d'Oise. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la cité, avec 50,40%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,60%.

11:02 - Élections à Vémars : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Vémars, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur le résultat des élections législatives. Avec 53,41% de population active et une densité de population de 292 habitants/km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,95% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de mesures sur le travail. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (85,64%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 706 votants. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 6,35% et d'une population immigrée de 10,26% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'instruction à Vémars mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,92% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

09:32 - La mobilisation des citoyens aux élections législatives à Vémars À Vémars (95470), l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives. La baisse du pouvoir d'achat est en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Vémars. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, 32,77% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,22% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,84% au premier tour et seulement 60,73% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Vémars ? Quel député succédera à Jean-Baptiste Marly dans la 9ème circonscription du Val-d'Oise ?