19:52 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des 21,05% de la Nupes à Vendôme ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Front populaire, un an après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Vendôme, le binôme Nupes avait en effet accumulé 21,05% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, la liste Glucksmann a glané 15,58% à Vendôme. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 31% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du leader Place Publique étant à gonfler avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (7,73%), de Marie Toussaint (6,04%) et enfin de Léon Deffontaine (3,12%).

18:42 - Le RN a vigoureusement gagné du terrain à Vendôme en 5 ans Difficile de résumer clairement cet ensemble hétéroclite de données. Mais des éléments se distinguent… Alors qu'au niveau de la France, les scores de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des voix aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux européennes précédentes, la dynamique locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 9 points sur place entre 2019 et 2024. On peut donc imaginer que le RN soit à près de 20% ou plus à Vendôme ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 28,04% dans la moyenne nationale pour Bardella à Vendôme aux européennes Regarder un peu moins loin en arrière peut sembler d'autant plus indispensable au moment d'appréhender le scrutin des législatives. C'est en effet la liste dirigée par Jordan Bardella qui s'est imposée aux élections du Parlement européen il y a trois semaines à Vendôme, avec 28,04% des votes exprimés, soit 1472 voix, devant la liste dirigée par Valérie Hayer avec 17,62%, elle-même suivie par la liste de Raphaël Glucksmann avec 15,58%.

14:32 - Vendôme avait voté Macron lors de la dernière présidentielle La préférence des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus dans les résultats de l'élection de celui qui va présider la France. Dans la commune de Vendôme, Marine Le Pen n'était pas majoritaire lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 19,01%, la représentante du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,51% et 21,16% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,92% contre 36,08% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Pascal Brindeau (Union des Démocrates et des Indépendants) en pôle position lors des législatives il y a deux ans à Vendôme Le nombre de votes en faveur de la formation incarnée par Jordan Bardella au premier tour sera une des clés à l'échelle locale pour cette élection 2024. En 2022, aux législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Vendôme, grappillant 12,76% des suffrages sur place, contre 32,35% pour Pascal Brindeau (Union des Démocrates et des Indépendants). Au second tour, le RN échouait également, laissant cette fois le premier rang local aux concurrents estampillés Ensemble ! (67,03% contre 32,97% pour le RN). C'est en revanche Christophe Marion (Ensemble !) qui coiffait tout le monde au poteau cette fois.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Vendôme Les données démographiques et socio-économiques de Vendôme mettent en lumière des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des législatives. Dans l'agglomération, 14,45% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 33,92% de plus de 60 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (67,11%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5 545 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,46% et d'une population immigrée de 11,02% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Vendôme mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 35,7% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Etude de l'abstention aux législatives à Vendôme L'un des critères principaux du scrutin législatif sera le taux d'abstention à Vendôme (41100). Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,91% au premier tour et seulement 52,94% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% le midi et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 29,78% des électeurs de la ville, contre une abstention de 29,88% au premier tour.