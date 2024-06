Résultat des législatives à Vénissieux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Quels pourraient être les reports du vote de gauche à Vénissieux ? L'autre incertitude qui entoure ces législatives est celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire. Lors des européennes, la liste de Raphaël Glucksmann s'est élevée à 7,87% à Vénissieux. Mais le verdict pour la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des reports de voix de la liste LFI de Manon Aubry, celle de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine le 9 juin. Soit un total tournant autour des 55% sur place. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Vénissieux, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 42,41% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé comme très proche de la majorité présidentielle dans les intentions de vote ?

18:42 - L'extrême droite n'a pas progressé à Vénissieux ces dernières années Alors que retenir de cet ensemble hétéroclite de chiffres ? Alors qu'on a vu environ 8 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Vénissieux semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le Jordan Bardella de 2019 et le Jordan Bardella de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Confirmation à venir ?

15:31 - Vénissieux pas vraiment en phase avec la France lors des élections du 9 juin Le résultat de ce dimanche 30 juin va peut-être se rapprocher bien plus du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le podium des dernières élections européennes à Vénissieux plaçait en effet dans cet ordre la liste de Raphaël Glucksmann, troisième avec 7,87% des voix, devancée par la liste de Jordan Bardella avec 20,53% et enfin la liste de Manon Aubry avec 42,22%, gagnante ici même.

14:32 - Jean-Luc Mélenchon en tête à Vénissieux lors de la dernière présidentielle C'est sans doute l'élection présidentielle qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Elément saillant : le RN avait enregistré au premier tour un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 15,33% au 1er tour dans la cité. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Jean-Luc Mélenchon en tête avec 48,78%, suivi donc de Emmanuel Macron avec 17,97% et Marine Le Pen avec 15,33%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au second tour (avec 31,4% contre 68,6%).

12:32 - Les données des dernières élections, un repère pour les législatives 2024 à Vénissieux ? Analyser le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Le RN se prenait les pieds dans le tapis à Vénissieux il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,68% au premier tour, contre 42,41% pour Idir Boumertit (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Vénissieux votant pour la 14ème circonscription du Rhône. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Idir Boumertit (LFI-PS-PC-EELV) au sommet localement.

11:02 - Vénissieux : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Vénissieux, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 4192 hab/km² et un taux de chômage de 21,86%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1998,73 euros par mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 27,03% et d'une population étrangère de 19,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, de 7,07% à Vénissieux, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

09:32 - Retour sur la participation aux élections législatives à Vénissieux L'un des facteurs clés du scrutin législatif sera indéniablement le niveau d'abstention à Vénissieux (69200). Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 41,78% des personnes en capacité de participer à une élection dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 31,5% au premier tour. En proportion, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,5% au premier tour et seulement 66,99% au second tour. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des Français, combinée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles de pousser les citoyens de Vénissieux à s'intéresser plus fortement à l'élection.