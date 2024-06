En direct

19:50 - Quel résultat pour le Front populaire à la fin de ces élections législatives 2024 ? L'autre interrogation qui accompagne ces législatives 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire, un an après la rupture de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 18,2% à Verfeil pour ce tour unique des européennes. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 34% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader Place Publique étant à réévaluer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (7,44%), de Marie Toussaint (7,97%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,38%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Verfeil, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 29,27% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et annoncé dans un combat serré avec l'alliance macroniste dans les sondages ?

18:42 - 9 points grappillés en 5 ans par le RN à Verfeil Alors que déduire de tous ces chiffres ? Ce sont déjà 9 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle locale entre sa part de voix des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. On ne peut donc pas exclure que le RN arrive à près de 26% voire plus à Verfeil ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Verfeil dans la moyenne française concernant le RN début juin Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste autrement plus marquant. Si on se penche sur le détail, 496 électeurs de Verfeil ont en effet choisi l'extrême droite il y a trois semaines, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella a séduit 29,51% des voix contre Raphaël Glucksmann à 18,2% et Valérie Hayer à 13,27%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Verfeil lors de la présidentielle 2022 L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans les résultats de la présidentielle. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Verfeil lors du premier tour de la présidentielle avec 27,2%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,67%. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec seulement 19,4% et 7,11% des suffrages. Et la cheffe du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 40,44% contre 59,56%.

12:32 - Agathe Roby (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des législatives 2022 à Verfeil Avec 18,3% à Verfeil, le Rassemblement national était distancé par les 29,27% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives 2022. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents portant l'étiquette LFI-PS-PC-EELV avec 49,81% contre 50,19% pour les vainqueurs. Agathe Roby remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Dynamique électorale à Verfeil : une analyse socio-démographique Quel impact auront les habitants de Verfeil sur le résultat des élections législatives ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la commune, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,99%. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,49%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 512 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,02%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,92%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (37,13%), témoigne d'une population instruite à Verfeil, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

09:32 - Abstention à Verfeil : que retenir des précédentes élections ? L'observation des consultations démocratiques antérieures permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Début juin, à l'occasion des élections européennes, 2 959 inscrits sur les listes électorales de Verfeil (Haute-Garonne) avaient participé au vote (soit 58,74%), à comparer avec un taux de participation de 58,63% pour le scrutin européen de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 53,11% au premier tour et seulement 49,61% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives.