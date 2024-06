Résultat des législatives à Verneuil-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le Nouveau Front populaire pourrait atteindre entre 22% et 30% à Verneuil-sur-Seine à l'issue de ce premier tour La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, a des chances d'en séduire une portion. Au moment des européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 14,92% à Verneuil-sur-Seine. Mais on peut en revanche réévaluer ce score à 30% pour la gauche pour ce premier round dans la cité, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à gonfler avec celles de l'insoumise Manon Aubry (10,31%), de l'EELV Marie Toussaint (5,67%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (1,51%). A l'occasion du premier tour des législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs attiré 22,37% des votes dans la localité.

18:42 - L'extrême droite a largement avancé à Verneuil-sur-Seine en 5 ans Difficile d'y voir clair dans toutes ces données. Mais quelques grandes directions se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Verneuil-sur-Seine entre son score des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus en 2024 qu'en 2019. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera à près de 20% dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin dernier, la victoire de Bardella à Verneuil-sur-Seine Le résultat de ces législatives fera sans doute écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. 21,83% des votes se sont en effet tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux élections européennes à Verneuil-sur-Seine, devant Valérie Hayer à 19,53% et Raphaël Glucksmann à 14,92%. Le mouvement nationaliste s'est imposé avec pas moins de 1283 votants de Verneuil-sur-Seine.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Verneuil-sur-Seine au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement l'élection suprême qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. Avec 14,05%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Verneuil-sur-Seine au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,14% et 19,7% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 71,87% contre 28,13% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Ensemble s'en sortait bien au premier tour des législatives il y a deux ans à Verneuil-sur-Seine Analyser le plus récent scrutin législatif apporte des indices précieux au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Même si ceci n'assure rien… Le RN se prenait les pieds dans le tapis dans la commune de Verneuil-sur-Seine il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 12,22% au premier tour, contre 36,00% pour Nadia Hai (Ensemble !), Verneuil-sur-Seine étant partie intégrante de la 7ème circonscription des Yvelines. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents portant l'étiquette La République en Marche (61,70% contre 38,30% pour le RN). Nadia Hai remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Verneuil-sur-Seine : démographie et socio-économie impactent les élections législatives La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Verneuil-sur-Seine façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans l'agglomération, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,21%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (57,84%) met en avant le poids des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,22%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 11,47% et d'une population étrangère de 7,68% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, de 7,22% à Verneuil-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - C'est l'heure de voter à Verneuil-sur-Seine : l'abstention au cœur des préoccupations À Verneuil-sur-Seine, quelle abstention aux précédentes élections législatives ? Ce dimanche, lors du premier tour des législatives à Verneuil-sur-Seine, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,2% au premier tour. Au deuxième tour, 50,38% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Verneuil-sur-Seine ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 10 795 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 27,64% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,17% au premier tour. La volonté des habitants d'empêcher la montée de l'extrême-droite est notamment en mesure de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des citoyens de Verneuil-sur-Seine.