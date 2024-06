En direct

19:52 - Une prévision de 26% à 34% pour la gauche à Vernon Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est le Front populaire qui se présente en 2024. Ce qui laisse planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait obtenu 13,35% à Vernon pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 15,28% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 5,4% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,9% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, un cumul tournant autour des 34% sur place. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives en 2022, à Vernon, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 26,64% des votes dans la localité. Une poussée à affiner enfin avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,15% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,15% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,24% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Les performances du Rassemblement national à Vernon avant les législatives Difficile de résumer clairement tous ces chiffres. Mais quelques lignes directrices apparaissent… Si on extrapole la progression du Rassemblement national constatée des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit environ 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait s'élever pas loin des 20% à Vernon. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points également gagnés par la formation politique dans la zone depuis 2019 jusqu'à ce mois de juin 2024 et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Jordan Bardella à 25,79% à Vernon le 9 juin Mentionner les résultats de la toute dernière élection en date semble aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Dans le détail en effet, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections européennes à Vernon. Le bulletin a convaincu 25,79% des suffrages, contre Valérie Hayer à 16,45% et Manon Aubry à 15,28%.

14:32 - 29,84% pour Emmanuel Macron lors de la présidentielle 2022 à Vernon La préférence des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans les choix faits lors de l'élection à la présidence de la République. Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 17,64% contre 29,84% pour Emmanuel Macron et 28,15% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La patronne du RN s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 33,16% contre 66,84%.

12:32 - Quel résultat pour la majorité aux législatives 2024 à Vernon ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent clé au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Vernon, couverte par la 5ème circonscription de l'Eure, verra le binôme La République en Marche s'imposer avec 39,24%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 15,18%. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Vernon : élections législatives et dynamiques démographiques Dans la ville de Vernon, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 37% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 16,27%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (67,88%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 7 447 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 18,17% et d'une population étrangère de 14,27% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Vernon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,43% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Vernon : l'abstention en question Le taux d'abstention constituera incontestablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2024 à Vernon. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 48,34% au premier tour et seulement 46,92% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,07% dans la ville. Le taux de participation était de 71,28% au second tour, soit 10 918 personnes.