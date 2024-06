Résultat des législatives à Vernouillet : premiers chiffres de l'élection 2024

Le choix du président de la République est certainement la principale clé pour tenter de dégager une préférence politique locale. Chez les électeurs de Vernouillet, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 11,59%, la candidate de l'extrême droite était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 37,3% et 24% des bulletins exprimés. Et Marine Le Pen ne faisait pas mieux au second tour avec 24,41% contre 75,59%.

11:02 - Démographie et politique à Vernouillet, un lien étroit

Au cœur de la campagne électorale législative, Vernouillet se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 31,28% de cadres pour 10 025 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 733 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la ville, 40% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 5,03% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les orientations des directives en matière d'instruction et de santé. Vernouillet incarne une communauté diversifiée, avec ses 1 276 résidents étrangers, soit 12,43% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 12,91%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3727,1 euros par mois. À Vernouillet, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.