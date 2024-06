Résultat des législatives à Versailles : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:53 - Sur quel candidat vont se rabattre les électeurs de la Nupes dissoute à Versailles ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait accumulé les votants lors des élections législatives précédentes, mais n'aura pas vécu plus de deux ans, c'est une nouvelle coalition qui se présente cette fois. Ce qui ajoute du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. La liste Place-Publique portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait obtenu 12,81% à Versailles pour ces élections continentales. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 23% sur place. Pour le premier round des législatives, en 2022, la Nupes avait par ailleurs attiré 17,37% des suffrages si on compte l'ensemble des électeurs des 2 découpant la ville.

18:42 - Le Rassemblement national en chiffres avant les législatives à Versailles Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Les sondages annoncent un RN à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce dimanche 30 juin, soit 15 points au-dessus de sa marque de 2022. Selon une simple addition, cette tendance devrait l'approcher de 21% à Versailles, soit 15 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Versailles n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre les européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier par exemple. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus farfelues.

15:31 - Un cas particulier pour Versailles lors des élections européennes Revenir quelques semaines en arrière semble bien plus logique encore, au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui est tombé à l'issue des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Quoi que... Le trio de tête des récentes élections européennes à Versailles, en effet, était le suivant : la liste de Jordan Bardella en troisième position, avec 13,46% des bulletins, devancée par la liste de Valérie Hayer avec 17,34% et enfin la liste de François-Xavier Bellamy avec 23,55%, couronnée sur place.

14:32 - Qui est sorti gagnant de l'élection présidentielle à Versailles ? Ce sont Emmanuel Macron avec 33,05% et Éric Zemmour avec 18,48% qui formaient le duo de tête au premier tour de l'élection du président de la République à Versailles. Celle qui fut finaliste à deux reprises à l'échelle nationale ne finissait ici qu'avec 14,07% des votes. Et La cheffe du RN ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 30,68% contre 69,32%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection du Parlement 2024. Lors des dernières législatives, le RN était en échec au premier tour dans la commune de Versailles, cumulant 6,83% des suffrages sur place, contre 32,25% en moyenne pour les candidats La République en Marche répartis sur les 2 circonscriptions couvrant la commune. Dans le détail, pour ce premier tour, on trouvait ainsi en tête dans la ville Charles Rodwell (ENS) dans la 1re circonscription avec 33,06% et Jean-Noël Barrot (ENS) dans la 2e circonscription avec 29,96%. Le scénario se répétera au second tour, le parti voyant encore les candidats Ensemble ! Remporter le scrutin sur l'ensemble des électeurs.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Versailles Dans la ville de Versailles, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des législatives ? Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 21,11% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 46,31%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 11,02% et d'une population étrangère de 8,12% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le taux d'étudiants, évalué à 9,62% à Versailles, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

09:32 - C'est l'heure de voter à Versailles : l'abstention au cœur des préoccupations À Versailles, quelle abstention aux précédentes législatives ? À Versailles, l'un des facteurs clés des législatives 2024 sera indiscutablement le taux d'abstention. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 75,96% au niveau de l'agglomération. La participation était de 80,22% au premier tour, c'est-à-dire 46 661 personnes. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 57,62% au premier tour. Au deuxième tour, 51,98% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Versailles pour les élections législatives 2024 ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des Français, combinée avec les incertitudes dues à la guerre en Ukraine, seraient en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Versailles.