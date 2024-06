En direct

19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Vesoul La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle part va être séduite par le Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann avait terminé à 13,39% à Vesoul pour ce tour unique des européennes. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer pour la gauche à l'issue du scrutin du jour, puisque la coalition ripolinée s'élève virtuellement à 29% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs enregistré 22,83% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter enfin avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a grappillé 10 points à Vesoul Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Ce sont déjà 10 points qui ont ainsi été récupérés par le RN sur place entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à environ 30% voire plus à Vesoul ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Vesoul dans la moyenne nationale concernant Jordan Bardella le 9 juin Bien des choses ont bougé depuis ces élections. 33,85% des voix se sont en effet portées vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Vesoul, devant Valérie Hayer à 13,88% et Raphaël Glucksmann à 13,39%. Le mouvement eurosceptique s'est imposé en tête avec 1524 électeurs de Vesoul.

14:32 - Vesoul avait voté Macron au premier tour de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète sans doute le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Vesoul lors du premier tour de la présidentielle avec 25,93%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,82%. L'échec était plus fort encore pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec 23,5% et 7,45% des voix. Et la candidate du RN ne créait pas la surprise au second tour, avec 43,3% contre 56,7%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant ce soir En 2022, aux législatives, le RN trébuchait au premier tour dans la ville de Vesoul, grappillant 21,52% des suffrages sur place, contre 28,32% pour Barbara Bessot Ballot (LREM). Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la première place aux concurrents estampillés La République en Marche avec 44,76% contre 55,24% pour les vainqueurs. Barbara Bessot Ballot remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Vesoul : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives La structure démographique et socio-économique de Vesoul définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections législatives. Dans l'agglomération, 34% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 9,44% de 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 223 € par an, sont souvent l'expression d'une tension économique locale. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 8,66% et d'une population immigrée de 11,89% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation à Vesoul mettent en relief une diversité de qualifications, avec 37,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

09:32 - Vesoul : retour sur l'abstention aux dernières législatives La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2024 à Vesoul (70000). Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,63% au premier tour. Au deuxième tour, 45,53% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Vesoul ? Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 8 978 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 71,4% avaient pris part à l'élection. La participation était de 68,46% au deuxième tour, ce qui représentait 6 148 personnes.