Résultat des législatives à Vigneux-sur-Seine : premiers chiffres de l'élection 2024

19:53 - Quel verdict pour à gauche à la fin de ces législatives 2024 ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus désormais. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un leader, pourrait en séduire une part. La liste portée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait atteint 9,42% à Vigneux-sur-Seine le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 30,96% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 3,12% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,46% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 45% sur place. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Vigneux-sur-Seine, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 40,79% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (41,06% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,55% pour Yannick Jadot, 2,04% pour Fabien Roussel et 1,13% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Rassemblement national : quel résultat à Vigneux-sur-Seine à l'issue des législatives ? Que peut-on retenir de cette combinaison de statistiques ? Si on se penche sur la progression du RN qui se dégage des dernières élections européennes à l'échelle nationale, soit huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du RN pourrait se situer pas loin des 10% à Vigneux-sur-Seine. Une projection qui concorde avec les suffrages également grattés par le parti dans la commune sur la même période (18,86% pour Jordan Bardella en 2019 et 25,59% le 9 juin dernier) : une hausse de 7 points qui peut toujours évoluer.

15:31 - La particularité Vigneux-sur-Seine lors des européennes Se retourner sur le tout dernier test électoral semble bien plus logique encore, au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 30 juin. Car le panorama établi à l'issue des élections il y a quelques jours va sans doute résonner dans les esprits, même s'il y a des exceptions... La liste de Jordan Bardella n'a fini que deuxième en effet aux élections européennes il y a quelques jours à Vigneux-sur-Seine, puisque la liste de Manon Aubry a pris la première place avec 30,96%, contre 25,59% pour le RN.

14:32 - Vigneux-sur-Seine avait voté Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est sans doute la clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne glanant que 17,89% contre 20,28% pour Emmanuel Macron et 41,06% pour Jean-Luc Mélenchon. Et La cheffe du RN ne faisait pas mieux au second tour avec 37,3% contre 62,7%.

12:32 - Quel avait été le résultat des législatives il y a deux ans à Vigneux-sur-Seine ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera un enjeu clé pour cette élection des députés au niveau local. Le RN était absent aux législatives à Vigneux-sur-Seine en 2022, où c'est Emilie Chazette-Guillet (Nupes) qui s'imposait au premier tour, avec 40,79%, Vigneux-sur-Seine votant pour la 8ème circonscription de l'Essonne. Emilie Chazette-Guillet terminait en tête encore au second tour dans la localité, avec 56,98%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Vigneux-sur-Seine Dans la ville de Vigneux-sur-Seine, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des législatives ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 43% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 14,97%. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (72,53%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 6 603 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 19,31% et d'une population immigrée de 24,86% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,1% à Vigneux-sur-Seine, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

09:32 - Taux de participation lors des législatives à Vigneux-sur-Seine : ce qu'il faut retenir L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ces élections législatives à Vigneux-sur-Seine. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 37,6% au premier tour. Au deuxième tour, 38,76% des électeurs ont exercé leur droit de vote. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 69,18% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 62,18% au second tour, soit 10 894 personnes. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives ?