19:41 - Le Nouveau Front populaire pourrait compter entre 24% et 27% à Villate lors de ces législatives Une autre question qui entoure ces législatives sera celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire. Il y a quelques jours aux européennes, Raphaël Glucksmann s'est arrogé 17,89% à Villate. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la nouvelle coalition peut théoriquement atteindre 27% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait par ailleurs obtenu 24,39% des voix dans la localité.

18:42 - En cinq ans, le RN a gagné 14 points à Villate Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les résultats de Jordan Bardella ont affiché plus de 31% des suffrages aux européennes de juin, soit huit points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 14 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse dépasser les 34% ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un tremblement de terre aussi à Villate début juin ? Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce dimanche 30 juin. 38,37% des votes se sont en effet tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Villate, devant Raphaël Glucksmann à 17,89% et Valérie Hayer à 9,54%. Le mouvement eurosceptique réunissait ainsi 193 habitants de Villate passés par les isoloirs.

14:32 - Villate avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une ville transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. On remarque que le RN avait réalisé au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême. La candidate avait accumulé 24,73% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés respectivement par 23,66% et 19,85%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 45,56% contre 54,44%).

12:32 - Des législatives qui avaient souri au RN la dernière fois Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection des députés. Il y a deux ans pour les législatives, le RN tirait son épingle du jeu à Villate. On retrouvait en effet Thomas Barkats en tête au premier tour, avec 26,83% dans la ville, qui votait pour la 9ème circonscription de la Haute-Garonne. C'est finalement Christine Arrighi (LFI-PS-PC-EELV) qui remportait le scrutin chez les électeurs de Villate au second tour, avec 57,22%.

11:02 - Analyse socio-économique de Villate : perspectives électorales La structure démographique et socio-économique de Villate façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,56% et une densité de population de 500 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (11,29%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 424 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,61%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,18%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (39,32%), témoigne d'une population instruite à Villate, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et d'entrepreneuriat.

09:32 - C'est le moment de voter à Villate pour les élections législatives Le niveau de participation constituera l'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 à Villate (31860). Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,71% dans la commune. Le taux d'abstention était de 16,71% au premier tour. En comparaison, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,26% au premier tour. Au deuxième tour, 49,5% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Villate pour les élections législatives ? Les jeunes montrent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives ?