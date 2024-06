Résultat des législatives à Ville-d'Avray : premiers chiffres de l'élection 2024

La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse est complexe. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 18,51% des suffrages dans la commune. La liste emmenée par Raphaël Glucksmann a plus récemment cumulé 18,32% à Ville-d'Avray pour le tour unique des européennes. Mais ce sont 31% que peut en revanche viser la gauche cette fois, la part de voix du leader PS-Place Publique étant à rehausser avec celles de Manon Aubry (6,28%), de l'EELV Marie Toussaint (7,93%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,75%).

Difficile de tirer des conclusions de cette combinaison hétéroclite de résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à près de quinze points aux législative 2024 par rapport à son score des précédentes législatives (ce qui amènerait le parti de Jordan Bardella à 19% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 3 points de plus entre les européennes 2019 et celles de 2024 sur place. La dynamique pourrait donc être moins puissante localement.

Revenir quelques semaines en arrière semble d'autant plus logique au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. À Ville-d'Avray, les dernières élections européennes offraient la première place à la liste de Valérie Hayer en effet, avec 26,39% des suffrages. Elle s'imposait donc face à la liste de Raphaël Glucksmann avec 18,32% et François-Xavier Bellamy avec 15,83%.

14:32 - 45,12% pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle à Ville-d'Avray

Le choix du chef de l'Etat est certainement la principale clé pour appréhender au mieux une préférence politique locale. Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 ne s'élevant qu'à 6,88% contre 45,12% pour Emmanuel Macron et 14,94% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round ne sera pas non plus victorieux pour la cheffe du RN, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 83,19% contre 16,81% pour Le Pen.