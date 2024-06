En direct

19:49 - À Villefranque, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, avec comme inconnue le choix de ceux qui avaient opté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui n'a pas encore de chef quant à lui, est un saut dans le vide. Le jour du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,15% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est élevée à 16,48% à Villefranque. Mais ce sont 28% que peut en revanche briguer la gauche cette fois, la part de voix du chef de file PS-Place Publique étant à renforcer avec celles de l'insoumise Manon Aubry (4,52%), de Marie Toussaint (6,21%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (2,68%).

18:42 - 14 points grappillés en 5 ans par l'extrême droite à Villefranque Difficile de mettre en perspective toutes ces données. Mais des pistes se distinguent… Ce sont déjà 14 points qui ont ainsi été amassés par le RN sur place entre les européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. En extrapolant, on peut donc penser que le RN sera à près de 23% voire plus à Villefranque ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 30,11% dans la moyenne nationale pour le RN à Villefranque début juin Les résultats de ce dimanche 30 juin vont peut-être répéter l'équilibre établi le 9 juin dernier. 30,11% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Villefranque, face à Raphaël Glucksmann à 16,48% et Valérie Hayer à 13,79%. Le mouvement d'extrême droite attirait ainsi 393 électeurs de Villefranque.

14:32 - Emmanuel Macron au-dessus de Le Pen et Mélenchon à Villefranque au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 19,66% contre 28,5% pour Emmanuel Macron. Villefranque n'avait qu'une troisième et une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon et Jean Lassalle, avec respectivement 18,7% et 12,31% des voix. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 39,88% contre 60,12%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un enseignement précieux au moment de l'élection de ces 30 juin et 7 juillet. Avec 15,44% à Villefranque, le RN était distancé par les 30,87% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant et laissant la place à Florence Lasserre (La République en Marche) pour le leadership localement.

11:02 - Villefranque et législatives : démographie, économie et choix électoraux Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Villefranque, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 893 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 216 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 890 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (87,78%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,52% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 257 euros par an, la commune aspire à un avenir prospère. Finalement, à Villefranque, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Villefranque À Villefranque, l'une des grandes inconnues des législatives 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,69% au premier tour et seulement 49,67% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,97% dans la commune. La participation était de 80,44% au premier tour, c'est-à-dire 1 920 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives ?