19:52 - La gauche a progressé depuis les dernières législatives à Villeneuve-Tolosane Alors que la Nupes avait marqué les esprits lors des dernières élections législatives, mais a explosé en vol désormais, c'est le Nouveau Front populaire qui a émergé pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives en 2022, à Villeneuve-Tolosane, le binôme Nupes avait en effet enregistré 29,74% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné dans un combat serré avec l'alliance du centre dans les enquêtes d'opinion ? Au moment des européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann a glané 18,85% à Villeneuve-Tolosane. Un score qui devrait s'améliorer dans la soirée, puisque l'alliance remise en place s'élève virtuellement à 36% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - L'extrême droite a solidement progressé à Villeneuve-Tolosane Que retenir des résultats des derniers rendez-vous électoraux ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Villeneuve-Tolosane entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 27% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Une performance du RN dans la moyenne à Villeneuve-Tolosane le 9 juin dernier Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef en 2024, était en effet au plus haut à Villeneuve-Tolosane, à 28,62%. Le RN doublait alors Raphaël Glucksmann à 18,85% et Valérie Hayer à 12,98%.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Villeneuve-Tolosane au premier tour de la présidentielle 2022 C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Avec 20,11%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Villeneuve-Tolosane au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,46% et 22,24% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui s'imposera avec 62,48% contre 37,52% pour Le Pen au second tour sur place.

12:32 - Des législatives qui avaient souri au parti présidentiel il y a deux ans Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très observé localement pour cette élection 2024. Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN ratait la marche au premier tour dans la ville de Villeneuve-Tolosane, grappillant 19,4% des votes sur place, contre 30,36% pour Elisabeth Toutut-Picard (Ensemble !). A l'issue du second tour, c'est encore Elisabeth Toutut-Picard qui glanera le plus de voix, avec 52,03% sur la seule circonscription couvrant les lieux.

11:02 - Villeneuve-Tolosane et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux En pleine campagne électorale législative, Villeneuve-Tolosane est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 10 369 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 641 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,71%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 392 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 8,26%, favorise son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 11,01%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2440,51 euros par mois. Villeneuve-Tolosane incarne la vitalité et l'authenticité d'un pays en mouvement.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villeneuve-Tolosane ? À Villeneuve-Tolosane, le niveau de participation constituera immanquablement un facteur déterminant de ces élections législatives. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 52,81% au premier tour. Au second tour, 49,73% des citoyens se sont déplacés. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 76,61% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,01% au premier tour, ce qui représentait 5 723 personnes. La perte de pouvoir d'achat est par exemple susceptible de pousser les habitants de Villeneuve-Tolosane à s'intéresser plus fortement au scrutin.