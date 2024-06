Résultat des législatives à Villeréal : l'élection 2024 en direct

En direct

15:36 - Quel était le résultat de l'élection présidentielle à Villeréal ? L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Performance notable : le RN avait fait au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle. Celle-ci avait rassemblé 25,11% au premier tour dans la ville. Dans l'ordre, on trouvait malgré tout Emmanuel Macron en tête avec 25,86%, suivi donc de Marine Le Pen avec 25,11% et Jean-Luc Mélenchon avec 16,69%. La candidate du RN avait finalement échoué derrière Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 49,27% contre 50,73%).

12:32 - Quel résultat à Villeréal pour le RN aux élections législatives ? Le Rassemblement national arrivait en première position à Villeréal au cours des élections des députés en 2022. On retrouvait en effet Annick Cousin en tête au premier tour, avec 27,12% dans la commune, qui faisait partie de la 3ème circonscription du Lot-et-Garonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la localité, avec 58,02%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,98%.

11:02 - Élections législatives à Villeréal : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Villeréal, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Avec 20% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,56%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (57,48%) met en exergue le poids des questions liées au logement et à l'urbanisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (38,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 493 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 7,53% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Villeréal mettent en relief une diversité de qualifications, avec 13,38% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Villeréal Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Villeréal, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 44,23% au premier tour. Au deuxième tour, 45,81% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour rappel, à l'échelle de la France, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,5% au premier tour et 53,8% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,95% dans la ville, contre un taux d'abstention de 22,7% au premier tour.