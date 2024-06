En direct

19:49 - Les votes de la Nupes observés La Nupes étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Front populaire ? La liste Place-Publique menée par Raphaël Glucksmann et soutenue par le PS avait glané 8,65% à Vimoutiers pour ce tour unique des européennes. Reste que dans la commune, il faudra aussi assimiler les 4,51% de Manon Aubry (LFI), les 3,65% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,73% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Soit une somme tournant autour des 16% sur place. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Vimoutiers, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 15,05% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner enfin avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - 8 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Vimoutiers Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces données. Mais quelques grandes directions émergent… L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 8 points à Vimoutiers entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet être monté plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à environ 40% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 39,1% pour la liste de Jordan Bardella à Vimoutiers début juin Se retourner sur le dernier vote en date peut aussi sembler sensé au moment du scrutin de ce dimanche 30 juin. Le 9 juin en effet, à Vimoutiers, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, a pris une longueur d'avance, glanant 39,1% des votes contre Valérie Hayer à 15,56% et François-Xavier Bellamy à 10,47%. Ce sont ainsi 407 habitants qui ont été séduits par le RN dans la localité.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Vimoutiers lors de la présidentielle 2022 C'est incontestablement l'élection du chef de l'Etat qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait servi un énorme avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La patronne du parti frontiste écrasait le match avec 32,66% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27% et 15,88% des voix. L'échec était plus fort encore pour Valérie Pécresse, avec seulement 6,67% des voix. Au deuxième tour, la cheffe du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 51,11%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative sont-ils porteurs de sens pour l'élection de 2024 à Vimoutiers ? Le résultat du plus récent scrutin législatif semble un élément clé au moment des élections qui se jouent. Lors des dernières législatives à Vimoutiers, le RN avait dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 30,57% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 33,12% pour Véronique Louwagie (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains avec 56,22%. Véronique Louwagie remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vimoutiers Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections législatives à Vimoutiers comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 2 071 logements pour 3 069 habitants, la densité de la ville est de 212 habitants/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 217 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 067 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (55,63%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, dont 38,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Avec un salaire moyen mensuel net de 1957,11 € par mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 22,16%, annonçant une situation économique précaire. Vimoutiers manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en évolution.

09:32 - Perspectives de la participation aux élections législatives à Vimoutiers L'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera à n'en pas douter l'abstention à Vimoutiers. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 48,9% au premier tour. Au deuxième tour, 45,61% des citoyens se sont déplacés. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Au premier tour de la présidentielle, sur les 2 271 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 70,41% avaient pris part à l'élection, contre un taux de participation de 71,52% au second tour, ce qui représentait 1 625 personnes.