Résultat des législatives à Vitry-en-Charollais : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Quel était le résultat des européennes à Vitry-en-Charollais au début du mois ? Le résultat de ce 30 juin au soir sera peut être plus proche encore du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. Le score de la liste du Rassemblement national, chapeautée par Jordan Bardella aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Vitry-en-Charollais, avec 43,8%. L'extrême droite devançait alors Valérie Hayer à 14,92% et Raphaël Glucksmann à 10,85%.

14:32 - Vitry-en-Charollais avait voté Macron lors de la présidentielle 2022 Vitry-en-Charollais avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 29,5%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, crédité de 30,04% des votes. Il n'y avait qu'une troisième et une quatrième place enfin pour Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, avec respectivement 14,88% et 6,9% des voix. Et la cheffe du RN ne rattrapait pas son rival au second tour, avec 48,26% contre 51,74%.

12:32 - Qu'avaient dit les législatives il y a deux ans à Vitry-en-Charollais ? Lors des dernières législatives à Vitry-en-Charollais, le RN finissait à la seconde position sur le podium, 25,58% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 31,45% pour Josiane Corneloup (Les Républicains) au premier tour. Au deuxième, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 63,61%. Josiane Corneloup conservait donc son avance sur place.

11:02 - Vitry-en-Charollais : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Dans la ville de Vitry-en-Charollais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 8,49% et une densité de population de 52 hab/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (6,88%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 490 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (5,56%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,31%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vitry-en-Charollais mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,36% des résidents titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Les élections législatives sont lancées à Vitry-en-Charollais : scrutin en cours Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères importants de ce scrutin législatif 2024 à Vitry-en-Charollais. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,09% au premier tour. Au deuxième tour, 53,28% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 19,79% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 19,81% au premier tour. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Vitry-en-Charollais.