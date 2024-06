Résultat des législatives à Wasquehal : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Les bulletins de la gauche unie convoités La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas les intentions de ceux qui avaient choisi la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), qui n'existe plus aujourd'hui. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, reste un mystère. Lors des élections européennes, la liste de Raphaël Glucksmann a atteint 11,81% à Wasquehal. Mais la gauche pourrait faire plus aux législatives, puisque l'alliance remise en place peut théoriquement atteindre 28% cette fois, en faisant la somme des scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne semble importante : lors du premier tour des élections du Parlement en 2022, à Wasquehal, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 23,21% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

18:42 - À Wasquehal, le Rassemblement national en embuscade Que déduire de tous ces chiffres ? La progression du RN se montre déjà solide à Wasquehal entre le score de Jordan Bardella en 2019 (17,03%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (23,16%), de l'ordre de 6 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN une progression de 15 points par rapport à la dernière élection des députés en France, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 21% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 23,16% pour la liste de Jordan Bardella à Wasquehal début juin Les résultats de ce 30 juin pourraient encore plus s'approcher du verdict établi le 9 juin dernier, lors du choix des députés européens. 23,16% des voix se sont en effet portées vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Wasquehal, devant Valérie Hayer à 20,74% et Raphaël Glucksmann à 11,81%. Le mouvement eurosceptique s'est arrogé le scrutin avec pas moins de 1919 électeurs de Wasquehal.

14:32 - Emmanuel Macron en tête à Wasquehal lors de l'élection présidentielle Marine Le Pen restait largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022 ne récoltant que 17,39% contre 37,25% pour Emmanuel Macron et 19,43% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième tour laissera en retrait la patronne du RN, Emmanuel Macron s'imposant avec 69,68% contre 30,32% pour Le Pen.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce dimanche Avec 13,15% à Wasquehal, le RN avait été distancé par les 35,08% du binôme LREM au premier tour des législatives 2022. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire, la 7ème circonscription du Nord. Au second tour, le RN échouait également, laissant encore la victoire locale aux concurrents estampillés Ensemble ! (62,54% contre 37,46% pour le RN). Félicie Gérard remportait donc ce scrutin sur place.

11:02 - Wasquehal : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale législative, Wasquehal se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 28,47% de cadres pour 20 836 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 1 774 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (79,07%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. La présence de 815 résidents étrangers, soit 3,88% de la population, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,59%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 616 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Finalement, à Wasquehal, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les élections législatives à Wasquehal sont lancées Au cours des dernières années, les 21 062 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a trois semaines, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 53,37% dans la commune de Wasquehal, à comparer avec un taux de participation de 51,17% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,67% au premier tour et seulement 48,24% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Wasquehal cette année ? Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation aux élections législatives 2022 représentait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour, c'était presque un record.