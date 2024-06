Résultat des législatives à Widensolen : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Le 9 juin, la victoire de Bardella à Widensolen Un autre scrutin a eu lieu bien plus récemment dont les résultats sont aussi à analyser avec attention. D'autant que ce séisme est le déclencheur de l'élection qui arrive maintenant. Si on rentre dans le détail en effet, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'est arrogée les européennes à Widensolen. Ladite liste a enregistré 45,71% des votes, soit 229 voix, devant Valérie Hayer à 14,37% et Raphaël Glucksmann à 9,58%.

14:32 - Qui est sorti vainqueur de l'élection présidentielle à Widensolen ? La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen avait fini première avec 40,27% au premier tour de l'élection du président de la République de 2022 à Widensolen. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,99% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,16%. Il n'y avait qu'une quatrième place enfin pour Éric Zemmour, avec seulement 8,57% des voix. Marine Le Pen s'imposait finalement au deuxième round dans la commune avec 59,12%, devant Emmanuel Macron à 40,88%.

12:32 - Une majorité encore favorite au premier tour ? Le résultat des élections législatives au niveau local sera analysé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Lors des dernières législatives à Widensolen, le RN avait dû se contenter de la deuxième place, 25,8% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 33,79% pour Brigitte Klinkert (Ensemble !) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 52,59%. C'est ainsi Yves Hemedinger (Les Républicains) qui arrivait premier au finish.

11:02 - Comprendre l'électorat de Widensolen : un regard sur la démographie locale La composition démographique et socio-économique de Widensolen détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections législatives. Avec 52,38% de population active et une densité de population de 111 habitants/km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 8,16% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (13,12%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 446 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,48%) met en lumière des besoins de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,21%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Widensolen mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 19,62% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Participation à Widensolen : que retenir des précédentes élections ? À Widensolen (68320), l'une des clés de ce scrutin législatif 2024 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,04% au premier tour. Au second tour, 56,55% des électeurs ne se sont pas déplacés. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 18% à midi et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, 16,69% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 16,59% au premier tour.