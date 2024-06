Résultat des législatives à Wingen-sur-Moder : l'élection 2024 en direct

11:02 - Élections à Wingen-sur-Moder : l'impact des caractéristiques démographiques

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Wingen-sur-Moder mettent en lumière des tendances claires susceptibles d'influencer les résultats des législatives. Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,71%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (78,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 540 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,36%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Wingen-sur-Moder mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,37% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.